Ibram divulga o resultado da 4ª Campanha de Castração

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram), por meio da Unidade de Gestão de Fauna (Ufau), divulgou o resultado do Cadastro Online da 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos para as categorias: cachorros, gatas e gatos. As cirurgias da campanha estão marcadas para ocorrer entre os dias 1º de outubro e 26 de novembro, na clínica escolhida pelo responsável no ato do cadastro.

A lista dos contemplados foi publicada em ordem alfabética no site do Ibram. Nela, os selecionados podem conferir data, horário e local do procedimento. De acordo com a Ufau, para a realização das cirurgias, é obrigatório o cadastro como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a apresentação de um comprovante de endereço em nome próprio e do Distrito Federal, no dia da cirurgia. O não cumprimento das obrigações impedirá a realização da cirurgia e o tutor perderá a vaga.

O Ibram pede que, caso o tutor não consiga comparecer na data agendada pelo órgão, deverá solicitar o cancelamento em até dois dias úteis antes da cirurgia. Em caso de falta, não serão aceitos novos cadastros do mesmo CPF e endereço por um período de 12 meses.

Durante a campanha, o Ibram anunciou o cancelamento do cadastro de cadelas devido à instabilidade observada no sistema em que são disponibilizados os formulários. As inscrições para esta categoria serão reabertas no dia 7 de outubro, às 10h.