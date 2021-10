Vídeo: cinco traficantes são presos no Recanto das Emas durante operação

DD Darcianne Diogo

Operação aconteceu no Recanto das Emas - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta sexta-feira (1º/10), uma mega-operação no Recanto das Emas com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Cinco traficantes atuantes da região, de 61, 51, 26, 22 e 21 anos, foram presos (veja o vídeo da operação abaixo.



Os mandados foram deferidos pela Justiça do DF. Durante a operação, os cinco traficantes que atuavam no Recanto das Emas foram detidos. Na delegacia, verificou-se que os criminosos acumulam várias passagens por tráfico de drogas. Caso sejam condenados, podem pegar até 15 anos de prisão.

Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), os cinco presos eram responsáveis por traficar drogas nas Quadras 601e 804. “Essa operação foi feita para dar uma tranquilidade aos moradores”, frisou.

No total, 70 policiais participaram da operação, denominada Cacique. A ação contou, ainda, com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e outras delegacias.

Roubo



Um outro homem também foi preso pela 27ª DP nesta sexta-feira (1º/10) acusado de roubar uma loja de roupas na região, em 11 de setembro. Imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento mostram os clientes, inclusive crianças, dentro da loja.

Quando a mulher paga a conta e vai embora, o autor chega à caixa, saca a arma da cintura, recolhe o dinheiro do caixa e foge. A ação dura menos de um minuto.