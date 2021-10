Ex-secretário de Turismo Jaime Recena recebe alta após covid-19

SS Samara Schwingel

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

Internado desde a última semana com covid-19, o ex-secretário de Turismo do Distrito Federal Jaime Recena recebeu alta do hospital na tarde desta sexta-feira (1º/10). Ao Correio, ele relatou que o período de infecção foi difícil e que ainda se recupera, mas com confiança.

"É uma doença muito séria. Ainda estou com dificuldade para falar, pois 40% do pulmão ainda está comprometido. Mas agradeço muito o apoio que recebi de amigos, familiares e da equipe médica", diz Recena. Agora, ele aguarda o período de 10 dias para voltar a trabalhar. "Sempre me cuidando, usando máscara e com distanciamento social", comenta.

Quando foi diagnosticado com covid-19, Jaime tinha recebido apenas uma dose da vacina. "Os médicos acham que mesmo com apenas uma dose, isso me ajudou muito. Tive covid quando estava em meio a uma crise asmática", relata. O ex-secretário vai esperar, por recomendação dos médicos, 30 dias antes e receber a segunda dose. "Apesar disso, estou ansioso e não vou deixar de me imunizar", diz.

Cenário no DF

O primeiro dia de outubro registrou a maior taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal desde 30 de agosto. Nesta sexta-feira (1º/10), o índice chegou a 1,1. Esse é mesmo resultado encontrado há 32 dias. O número mede a reprodução da pandemia, e valores acima de 1 indicam que a doença está fora de controle.

A taxa desta sexta (1º/10) mostra que cada 100 pacientes com covid-19 podem infectar outras 110 pessoas. As médias móveis de mortes e casos, usadas para facilitar a visualização do desenvolvimento da pandemia, seguem em alta no DF. Nesta sexta (1º/10), o cálculo para os óbitos subiu 52,6% na comparação com 17 de setembro, 14 dias atrás, e alcançou 16,6.

A média móvel de infecções, por sua vez, cresceu 21% em relação às duas últimas semanas e atingiu 866,3. Os indicadores são refeitos diariamente, a partir da média simples dos dados do dia e dos seis anteriores.

Nesta sexta (1º/10), a Secretaria de Saúde do DF registrou 16 mortes em decorrência da covid-19 e 937 casos da doença. Entre as vítimas contabilizadas no dia, estão um jovem de 20 a 29 anos e duas pessoas entre 40 e 59 anos. Dois óbitos ocorreram nesta sexta (1º/10) e nove são dessa quinta (30/9). Outras três mortes datam de terça (28/9) e quarta (29/9). Os demais registros são de julho e agosto.