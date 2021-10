CB Correio Braziliense

Qualificação Senac

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. Estão disponíveis 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas, em diversas áreas, como: saúde; comunicação; beleza; gastronomia; moda; logística; tecnologia da informação e muito mais. O prazo para inscrição vai até o dia 13 de outubro, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Oficinas empreendedorismo

O IESB promove uma série de palestras e oficinas gratuitas em parceria com o Sebrae sobre empreendedorismo. A programação começa a partir de segunda-feira e vai até 4 de novembro. Tanto as palestras quanto as oficinas serão ministradas pelo professor Erlano e pelo consultor empresarial João Fróes. As palestras serão transmitidas a partir das 19h30, no canal do Centro Universitário IESB no Youtube e haver[a certificado. As oficinas serão apresentadas exclusivamente pelo Google Meet, às 18h. Para ter acesso ao link do encontro é preciso se inscrever previamente na oficina escolhida. Também com certificado. Para se inscrever acesse link: https://www.iesb.br/noticias/participe-das-oficinas-e-palestras-do-curso-de-administracao/ e para mais informações: no site do IESB. https://www.iesb.br/

Pós nos EUA

O Programa Oportunidades Acadêmicas, uma das iniciativas desenvolvidas pelo EducationUSA, aposta na diversidade e inclusão nas universidades americanas. A iniciativa paga todas as despesas relacionadas a candidaturas de alunos brasileiros com desempenho acadêmico acima da média, mas com recursos financeiros limitados para ingressar em universidades norte-americanas.A nova seletiva está aberta para interessados nos cursos de Mestrado e Doutorado nos EUA. As incrições seguem até o dia 10 e são gratuitas. Acesse: bit.ly/OPPGrad2021.

Lives em inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair das suas casas ou dos seus escritórios. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$200. WhatsApp 98625-5298, www.instagram.com/ciistgiles & facebook.com/stgilesbrasil

Curso MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso online “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”. O módulo é aberto ao público interessado e possui certificado de conclusão. A capacitação tem carga horária de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais online. Forma de pagamento a combinar. Valor: R $150. WhatsApp: 61 9 9687-0441.

Outubro Rosa

A marca brasiliense Lumas realiza hoje, no Vert Café - localizado na CLS 403, bl. B (Asa Sul), um café da manhã sobre protagonismo feminino no mês de combate ao câncer de mama. O Agora é que são elas começa a partir das 9h e vai até as 12h. Será um momento de conexão e busca pelo autocuidado com um buffet à vontade. Além do café da manhã, quatro especialistas participarão do momento de interação, Joana Lucyk - Nutricionista mestre em Nutrição Humana; Ericka Filippeli - Secretária de Estado da Mulher do DF; Dra. Karimi Amaral - Médica Mastologista com residência médica também em Cirurgia Geral; Kakau Lossio - Administradora e fotógrafa. As marcas Lumas (@lumasfly) e a loja Mayara Milfont (@mayaramilfont) fazem parte da organização. A participante pode optar por entradas nos valores de R$ 50, R$ 100 e R$ 130. A arrecadação será destinada a um projeto de combate ao câncer de mama. Para adquirir o ingresso: www.sympla.com.br/agora-e-que-sao-elas__1360228

SOS Frio

O IESB em Ação, programa de responsabilidade social da instituição, está arrecadando agasalhos e livros do gênero infantil ou infanto juvenil. As doações são feitas até 11 de outubro na recepção de um dos três campi IESB: Asa Norte (609); Asa Sul (614) e Ceilândia. Mais informações: 9 9293-7507.

Arena de jogos

Já pensou em ter seus jogos favoritos num só lugar? Essa é a proposta da Arena Gamer, desenvolvida pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Fujioka, para o Dia das Crianças. Além da atração, o shopping oferecerá para seus clientes uma promoção de Compre e Concorra com sorteio de oito PlayStations 5. O evento acontece até 14 de outubro de forma gratuita e com agendamento no local. Para participar, basta retirar os ingressos no balcão de informações do evento mediante pré-agendamento na própria Arena Gamer, localizada na Praça Central. Com o objetivo de manter os protocolos de segurança, a participação está sujeita a lotação do horário.

Inovação

Startups, empreendedores, investidores, universidades, coworkings, escolas, influenciadores e prestadores de serviços especializados poderão colaborar para a construção do Observatório do Ecossistema da Inovação (Inovatório). A iniciativa, liderada pela Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil (Brasil Startups) com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAPDF) suprirá a falta de dados estruturados e informações atualizadas sobre o universo da inovação no DF e RIDE. A proposta é conectar empreendimentos, compartilhar dados e contribuir para a elaboração de políticas públicas mais eficientes para a região. Os interessados em participar do mapeamento deverão acessar o portal https://inovatorio.org/mapeamento

Locker correios

O JK Shopping, em parceria com os Correios, inaugura novo canal de atendimento à população: o locker. O armário inteligente tem como intuito proporcionar agilidade, flexibilidade e segurança aos funcionários. O ponto estratégico tem a vantagem de oferecer o funcionamento com horário ampliado. No JK Shopping, o locker segue o mesmo funcionamento do centro comercial: das 10h às 22h, de segunda à sábado, e das 14h às 20h, aos domingos e feriados.

Desligamentos programados de energia

BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 03 Chácaras 320, 335, 336, de 352 à 357, 359, 360, 361, 363, 370, de 381 à 389, das 08h40 às 16h30.



LAGO SUL

SHIS QI 11: Área Especial, das 09h às 13h.



LAGO SUL

SHIS QI 11: Lote M, das 13h às 16h30.



GAMA

Balão do Gama em Frente Campus UnB, das 08h40 às 13h30.



SUDOESTE

SQSW 500, das 09h às 15h.

Destaques

EON Festival

Um evento para democratizar a música clássica. Este é o EON Festival, uma proposta criada e produzida em Brasília e que promove sua segunda edição hoje e amanhã, no estacionamento do Nilson Nelson, em local 100% ao ar livre. Hoje, a partir das 19h30, a Orquestra Filarmônica de Brasília e a banda Quatro Estações apresentam o espetáculo “Legião Urbana Sinfônico”, um tributo a uma das mais icônicas bandas de Rock da cidade. Amanhã, às 19h30, é a vez de um “Tributo à Cartola”, um dos cantores e compositores mais emblemáticos da MPB, com o grupo Estação do Choro. O espetáculo também homenageia Waldir Azevedo. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos através do site ou aplicativo www.sympla.com.br. A classificação é livre.



Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de artes e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, na Asa Sul. A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h, na Galeria Vertical, localizada no Infinu (CRS 506 bloco A loja 67). O acesso é livre e, em tempos de pandemia de Covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento social e usem máscara durante a visita.

Grita geral

SAMAMBAIA SUL

PREVISÃO PARA CIRURGIA

Magali Sangela, 48 anos, moradora de Samambaia Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da espera por uma cirurgia para a mãe Maria Lindalva Pereira, 70 anos. Segundo ela, há um ano eles aguardam para que a cirurgia na região da coluna seja feita. “Ela estava no amarelo e há dois meses o médico passou para o vermelho. A cirurgia é na coluna, pois ela está com uma vértebra fraturada. Ela está indo todo mês ao hospital do Paranoá, onde eles só pedem exames. Minha mãe está a base de remédios e sente muita dor, não sabemos mais o que fazer”, lamenta Magali.

» A direção do Hospital da Região Leste (HRL) informou que a paciente está aguardando o tratamento eletivo, que segue a lista de prioridade de acordo com a classificação de risco. A direção ressaltou que a unidade é referência na área de cirurgia de coluna, e, durante a pandemia, com a suspensão das cirurgias eletivas, houve um acréscimo de demanda reprimida, que está sendo atendida agora, após a retomada dos procedimentos eletivos. De acordo com o Hospital, foi iniciada uma força-tarefa de cirurgias eletivas e, em uma semana, foram realizados 47 procedimentos.

ASA SUL

TROCA DE TURNO

A aluna do 6° semestre de psicologia na Universidade Paulista (UNIP), Fausta Neiva, 41 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da mudança do horário do cursos sem o consentimento dos estudantes e professores. “A faculdade acabou com a turma matutina e transferiu todos os alunos para o noturno, para juntar com a outra turma do 6º semestre. A Unip não consultou os alunos sobre a mudança, nós só descobrimos porque na hora de renovar a matrícula não tinha a opção matutino. Fomos obrigados a marcar a opção noturno, para continuar estudando. Alguns alunos já manifestaram que querem permanecer no noturno, porém mais da metade da sala tem interesse em voltar para o matutino”, argumenta.

» Em resposta à reclamação da aluna, a UNIP disse que compreende a contrariedade, porém, em decorrência da pandemia da Covid-19, houve mudança de turno e a junção de turmas no curso de Psicologia no campus de Brasília. A instituição informou ainda que a alteração está referendada no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelos alunos.

Tudo ao seu tempo

Com o início das chuvas de primavera, o verde e o colorido tomam conta da capital federal. Adeus aos dias marrons e a pele os olhos descansam da seca. Por outro lado, quem não dispensa o céu impoluto precisa ser flexível nessa estação e apreciar a coalhada de nuvens no firmamento.