Fim de semana com chuva

RN Renata Nagashima

Após dias quentes e secos, a chuva veio novamente para refrescar os brasilienses e trazer transtornos. Além de água, o Distrito Federal foi surpreendido, ontem, com granizo, em regiões do Gama e de Samambaia. Também foram registrados desabamento e queda de árvores. Para o final de semana, o meteorologista Kleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que o tempo não será muito diferente, uma vez que estamos em um período de transição de estações. “Pela manhã, podemos esperar o tempo nublado, com poucas nuvens. Já no período de tarde e noite muitas nuvens, pancadas chuvas e trovoadas em áreas isoladas”, acrescentou Souza. Hoje, a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima de 32ºC. Quanto à umidade, os brasilienses poderão respirar com mais tranquilidade, uma vez que a máxima pode chegar a 90%; a mínima fica em 30%.

Ontem, moradores do Setor Leste do Gama presenciaram chuva de granizo por cerca de 20 minutos.Em Samambaia Norte, por 10 minutos teve gelo caindo do céu. Flávia Andrade, 27 anos, estava em casa quando começou a chover. Após ouvir barulhos no telhado, ela foi olhar o que era e se surpreendeu com o granizo. “O tempo foi fechando aqui, mas imaginei que fosse uma chuva normal. Quando começou, eu estava dentro de casa preparando o almoço e ouvi uns barulhos no telhado e na escada do lado de fora, que é de ferro. Sai para olhar e vi as pedrinhas de gelo. Moro em Samambaia há dois anos, e foi a primeira vez que vi granizo aqui. Não durou muito tempo, mas foi bastante”, relatou a dona de casa.

Além de chuva, os brasilienses podem esperar por mais raios durante o mês de outubro. De acordo com a previsão do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a incidência de relâmpagos deve aumentar por causa do fenômeno La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico e altera a circulação dos ventos na América do Sul. O fenômeno causa grandes mudanças nas temperaturas e nas chuvas ao redor do mundo.

Segundo o Elat, no DF ocorrem em torno de 35 mil raios por ano, a maioria na primavera e no verão. O número máximo de raios já registrados em um único dia no DF foi de 4.038, em 4 de outubro de 2013. Durante a primavera deste ano, a incidência de relâmpagos deve aumentar cerca de 10%, explicou o coordenador do Elat, Osmar Pinto Junior. “O La Niña faz com que as águas fiquem mais frias, e a evaporação diminui. Com isso modifica a circulação atmosférica do mundo inteiro. Essa circulação favorece a formação de tempestades em determinadas regiões, o que favorece a formação de raios”, acrescentou.

Estragos

Comemorada por muitos, a chuva também trouxe transtornos. Ontem, em Santa Maria, no Condomínio Porto Rico, uma parede desabou sobre uma residência e assustou os moradores. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, de acordo com a corporação, não havia ninguém no cômodo atingido. A parede que desabou se tratava de uma estrutura recém-construída no terceiro pavimento da casa vizinha. Chovia na região na hora do incidente. Com a queda, parte do telhado, forro e alguns móveis foram danificados. O Corpo de Bombeiros também atendeu ocorrências de quedas de árvores no Gama e em Samambaia. Não houve registros de vítimas ou danos materiais nas ocorrências.

O CBMDF orienta a população a não se abrigar embaixo de árvores, estruturas metálicas e redes de distribuição elétrica; a não praticar atividades esportivas em geral, em especial na água; e evitar entrar córregos e rios, uma vez que o risco de enxurradas risco de trombas d’água são maiores. Além disso, é importante evitar o uso de telefones durante a chuva, por causa dos riscos de descargas atmosféricas. O Corpo de Bombeiros também pede que equipamentos elétricos sejam retirados das tomadas, assim que se notar uma incidência de raios.

Orientações

Aos motoristas

Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo

Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco para diminuir o efeito do impacto

Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo da frente

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança

Evite freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto

Em caso de enchente, abandone o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois pode começar a boiar

À população

Nos casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação é permanecer dentro da residência e procurar abrigo, embaixo de uma mesa ou cama

Não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés

Não empinar pipas e aeromodelos com fio

Não permanecer na água

Evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas

Não permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos

Não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios

Não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos

Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do DF