Máquinas agrícolaspara 916 famílias

PM Pedro Marra

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, ontem, 104 maquinários e implementos agrícolas a 20 associações e cooperativas representativas de produtores rurais localizadas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). De acordo com a Secretaria da Agricultura do Distrito Federal (Seagri) 916 famílias serão beneficiadas. Foram entregues aos agricultores tratores e microtratores com implementos e tanques resfriadores de leite, adquiridos por meio de fontes diversas, como recurso de emenda parlamentar e convênios federais, totalizando um investimento de mais de R$ 2,2 milhões.

Perguntado sobre o alto investimento no setor rural, mesmo com a prioridade no combate à pandemia da covid-19, o governador Ibaneis Rocha destacou a dificuldade econômica dos produtores. “Desde o início do governo, me preocupei com o homem do campo do Distrito Federal, que estava em situação de total abandono. Sabemos muito bem que nós vivemos na cidade porque essas pessoas estão produzindo nas áreas rurais. É um programa muito bem elaborado, juntando Secretaria da Agricultura, Emater e Ceasa para que a gente dê assistência a essas famílias todas”, analisou.

As entidades de agricultores contempladas foram selecionadas por meio de chamamento público, que contou com a participação de 52 instituições. O secretário da Agricultura do DF, Cândido Teles de Araújo, explica que os equipamentos vão ser distribuídos com contrato de um ano, podendo ser prorrogados por mais cinco anos. “A única exigência que se faz para o produtor é que ele faça o seguro da máquina e a manutenção para que ela possa ser mais lucrativa”, afirmou o chefe da pasta.

No evento realizado na Fundação Casa do Cerrado, na Asa Norte, também foram entregues contratos de regularização de terras públicas rurais no DF e cartas de crédito do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR), com recursos da ordem de R$ 375 mil. Maria Valderine Souza da Silva, presidente da Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Assentamento Grito da Terra Aguilhada (AAGTA), de São Sebastião, comemorou o impacto que os equipamentos fará na rotina dos produtores. “Nós vamos levar para casa um maquinário que vai fazer uma diferença muito grande, porque usamos só enxada. A gente não tem maquinário nenhum. Esse apoio acelera a nossa produção. Até já estamos fazendo outros planos com base nesses equipamentos, trazer mercadoria com qualidade para a nossas feiras”, adiantou.

Obras

Ibaneis Rocha visitou, ontem, obras concluídas no Lago Norte. Uma delas foi a pavimentação de 600 metros da via de acesso à Escola Classe Olhos D’Água, na área rural do Taquari, beneficiada pelo programa Caminho das Escolas. Além da construção da pista, o centro de ensino recebeu também a construção de sala da educação infantil, instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula, e construção da cobertura, feita pela regional de ensino de Sobradinho.

O governador também visitou a obra no estacionamento do Polo Verde, área destinada a viveiros de mudas e lojas, onde foi investido R$ 600 mil. O chefe do Executivo explica que o espaço não recebia obras de reforma há 30 anos. “É de grande importância, porque aumenta a clientela, a quantidade de emprego. Tive a grata surpresa de conhecer um ambiente com várias empresas reunidas. É uma obra que tem resultado social muito importante”, declarou.