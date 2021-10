Casa de festas expande negócios

CB Correio Braziliense

Autorizadas desde maio, após liberação do Governo do Distrito Federal (GDF), eventos em salões de festa estão retornando com novas rotinas e padrões de segurança. Seguindo as regras e normas sanitárias, casas de festa como o Bedrock Garden, na CLS 212 da Asa Sul, aprenderam a se reinventar depois de um longo período fechado por conta da pandemia da covid-19. “Ficamos um longo tempo fechados, mas, em consideração a todos os nossos colaboradores e a sustentabilidade do nosso negócio, retomamos nossas atividades em maio, após autorização do governo”, explica Marília Silva, proprietária do espaço de eventos.

O negócio familiar, gerenciado por Marília e o marido, Ricardo Silva, é um dos exemplos de como o exercício da criatividade, da qualidade e do bom gosto foram fundamentais para se manter ativo no mercado após a pior fase de dificuldades geradas pela pandemia. “Com tudo isso que aconteceu no último ano, decidimos nos reinventar, expandir o nosso mercado e abraçar um nicho maior de oportunidades com toda a expertise que já fazia parte do nosso negócio. A pandemia trouxe novas demandas, e vimos uma oportunidade de crescer”, conta Marília, animada com o retorno das atividades.

Quais os diferenciais do Bedrock Garden?

O Bedrock Garden é, hoje, uma casa de festa conceito. Aqui, tudo é pensado para ser o melhor possível em cada detalhe. Localização privilegiada, ambiente arejado e limpo, cercado por uma linda área verde. Contamos com serviço de manobrista, equipe de segurança, brigadista, hostess, equipe de limpeza, garçons experientes e educados, além da supercompetente equipe de cozinha. Como cortesia, disponibilizamos nosso serviço de fotografia. Para quem quer tranquilidade, oferecemos, como opcional, nosso serviço de decoração. Para as festas infantis, temos nosso fairground, com brinquedos que agradam a todas as idades, monitores atenciosos e animação do Trio Bagunça. Nosso bufê é referência. Desde a escolha dos melhores ingredientes ao cuidado no preparo de cada prato, servimos a excelência em forma de comida. Quem prova se apaixona!

Quais os protocolos de segurança adotados?

Devido à pandemia, seguimos, rigorosamente, os protocolos de segurança recomendados pelas instituições de saúde. Nós, realmente, nos preocupamos com a saúde e bem-estar de nossos clientes e colaboradores. Por isso, respeitamos tudo à risca. Já na entrada, como primeiro procedimento, realizamos a aferição de temperatura, e os convidados passam por um tapete sanitizante. O uso de máscaras é obrigatório para os que circulam no salão. Disponibilizamos álcool em gel em todos os ambientes e em cada uma das mesas dos convidados. No salão, há o distanciamento correto entre as mesas e, além do nosso ambiente ser totalmente arejado, temos um esterilizador de ar que, com a limpeza constante em todos os ambientes, realizada por nossos colaboradores, ajuda a manter o ambiente sempre muito limpo e agradável.

Quais as novidades para os próximos meses?

Reformulamos nossas propostas e, agora, oferecemos comemorações exclusivas de mini-wedding (casamentos pequenos) com toda expertise, qualidade e excelência em todos os nossos produtos e serviços, que são a nossa marca registrada. Começamos a desenvolver essas propostas por uma demanda de clientes e amigos. Em razão da pandemia, a demanda pela opção de eventos menores, arejados, com uma estrutura que suporte todos os protocolos para garantir ao máximo a saúde dos convidados, em um ambiente exclusivo e reservado aumentou e, então, decidimos atendê-las. Elaboramos um bufê diferenciado para a celebração desse momento, ainda mais refinado e saboroso. Nossa proposta pode ser personalizada para atender o cliente da melhor forma possível. O objetivo aqui é transformar sonhos em realidade!