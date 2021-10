S » SAMARA SCHWINGEL » CIBELE MOREIRA

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Desde o início de 2021, o preço médio da gasolina no Distrito Federal subiu R$1,39 e, hoje, está em R$ 6,39. Com os combustíveis nas alturas e a crise provocada pela pandemia, a população passou a depender ainda mais do transporte público. Porém o serviço não é dos melhores, de acordo com os usuários. A maioria das reclamações se refere à lotação dos ônibus e a demora para o coletivo passar. Quem mora em municípios goianos que fazem divisa com a capital enfrenta problemas maiores com ônibus sucateados. Segundo levantamento feito pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), das 425 linhas que operam entre regiões do Entorno e Brasília, 342 estão sob regime de autorização especial, que permite a circulação de veículos mais antigos, com até 10 anos de circulação. Enquanto no DF é de sete anos.

Para a vigilante Edna Maria Bezerra, 48 anos, o trajeto de mais de 50km entre Águas Lindas e o Plano Piloto compensa mais no transporte público. “Não estava dando conta de manter (o deslocamento até o trabalho) com o valor que está a gasolina”, destaca Edna, que há quatro meses utiliza o ônibus para se locomover. Mas reclama que o sistema precisa melhorar. “Os ônibus estão muito cheios, teria que colocar mais veículos nas linhas”, cobra.

Um desafio para o governo do DF, que, desde 8 de julho, administra as linhas do transporte rodoviário interestadual semiurbano entre as cidades do Entorno e o Distrito Federal. O termo de cooperação firmado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem vigência de 15 anos. A pasta ficou responsável por administrar 396 linhas de sete operadoras que atendem 11 cidades de Goiás.

Durante a apresentação do estudo do Codeplan, na última quarta-feira, o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, destacou que há estudos para implementar melhorias no sistema de transporte interestadual semiurbano, como bilhetagem eletrônica e integração entre as linhas do DF e cidades goianas próximas à capital. Casimiro informou que está avaliando a instalação de sistemas de monitoramento via GPS e câmeras de segurança nas linhas do Entorno, para poder aumentar a segurança. Também pretende estabelecer um prazo máximo de validade para os ônibus em circulação.

Economia

O secretário parlamentar Alexandre Monteiro, 42, conta que só utiliza o carro para sair aos fins de semana. No dia a dia, ele tem optado por utilizar o sistema de transporte público como o metrô e ônibus. Morador de Ceilândia, Alexandre comenta que o metrô é uma opção de deslocamento, pois é mais rápido, não enfrenta trânsito e ainda economiza o que gastaria com combustível. “Não está compensando andar de carro ultimamente”, diz Alexandre.

Mas a publicitária Graziele Ferreira Pinheiro, 36, não enxerga pontos positivos no transporte público do DF. “Ando de ônibus e metrô a minha vida inteira, e os problemas sempre são os mesmos. A superlotação e a falta de segurança, tanto em questão de assaltos e assédio, como até da forma que o motorista dirige”, acrescenta. De acordo com ela, nos horários de 6h40 e 7h, é impossível pegar ônibus em Ceilândia. “Vem muito cheio e, muitas vezes, o motorista não para no ponto. Deveriam aumentar a quantidade da frota em circulação, ter mais horários”, relata.

A lotação também causa desconforto quando se fala de pandemia, contaminação. Michel Dutra, 31, passa cerca de quatro horas dentro de ônibus todo dia para ir e vir ao trabalho. Morador de Samambaia Norte, ele trabalha no Lago Norte. “Eu me cuido, mas não me sinto 100% seguro. Os ônibus são lotados e demoram muito para passar”, diz. Rose Marinho, 40, também reclama da demora. “Passo 45 minutos em pé esperando, dependendo do horário”, afirma a secretária que trabalha na Asa Sul e mora no Núcleo Bandeirante.

Ações

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) afirma que, além de manter 100% da frota operando, adotou medidas para evitar a propagação da doença. “Uma das ações foi a determinação para que as operadoras façam a higienização dos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF”, diz a pasta em nota. Segundo a secretaria, a higienização é feita a cada intervalo entre as viagens com uso de desinfetante de hipoclorito de sódio — cloro ativo, nas partes internas dos ônibus, corrimãos, barras de apoio de sustentação, roletas e apoios de porta. Durante as viagens, as janelas dos ônibus devem permanecer abertas. Os veículos são lavados quando retornam à garagem.

Radiografia do setor

De acordo com levantamento feito pela Companhia de Planejamento (Codeplan), das 473 linhas de ônibus semiurbanos interestaduais autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a circularem no país, 425 operam na chamada Área Metropolitana de Brasília (AMB) — composta por 12 municípios. Ou seja, 89,8% da frota de coletivos que fazem o itinerário em regiões urbanas e que ultrapassam perímetros estaduais circulam no Distrito Federal.

A Codeplan analisou, ainda, o comportamento de quem usa o transporte público interestadual. Segundo o estudo, 36,1% da população dos municípios do Entorno se deslocam para o DF para trabalhar, tendo o Plano Piloto como principal destino. E cerca de 25% da população de cidades vizinhas vêm ao DF para estudar. O horário de maior fluxo de pessoas rumo à capital federal é das 4h às 7h. Já os períodos de retorno com mais passageiros ocorrem das 14h05 às 17h e das 17h02 às 20h.

Palavra de especialista Como solucionar?

“Primeiro, é importante que tenha um estudo. As operadoras e o GDF precisam saber qual o tamanho da demanda de passageiros, em cada horário e, assim, disponibilizar número de veículos suficientes para atender a demanda. Isso é o básico. Operar com 100% da frota o tempo todo não é necessário. Brasília, por exemplo, tem quatro realidades: a do Plano Piloto, a das regiões administrativas e a da região metropolitana. Cada uma é diferente, e todas devem ser consideradas na hora de se estabelecer um plano de mobilidade urbana.

Além disso, é importante ter uma integração. Sem isso, as pessoas ficam reféns de uma modalidade que fica sobrecarregada. Os usuários podem ter acesso à tecnologia já existente de saber qual o horário de cada ônibus e se programar. É importante integrar isso na realidade do dia a dia. Transporte público coletivo é para o cidadão não importa o perfil dele.”

Adriana Modesto, doutora em transportes



Denúncias

Caso o passageiro identifique alguma irregularidade na viagem, ele pode registrar a manifestação na Ouvidoria pelo telefone 162 ou pelo site www.ouvidoria.df.gov.br/. A equipe de fiscalização da Semob será acionada para apuração do ocorrido. Ouvidoria-Geral do Distrito Federal — www.ouvidoria.df.gov.br.