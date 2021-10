Taxa de transmissão segue preocupante

DD Darcianne Diogo

A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal registrou o maior índice desde 30 de agosto e está em 1,1, o mesmo resultado notificado há 32 dias. Índice preocupa, já que os valores acima de 1, segundo os especialistas, indicam que a doença está fora de controle.

No atual patamar, cada 100 pacientes infectados pela covid-19 transmitem a doença para outras 110 pessoas. As médias móveis de mortes e casos — usadas para facilitar a visualização do desenvolvimento da pandemia — também seguem em alta no DF. Ontem, o cálculo para os óbitos subiu 52,6% na comparação com 17 de setembro, há 14 dias, e alcançou 16,6. Em relação à média móvel de infecções, houve o acréscimo de 21%, em relação às duas últimas semanas, e atingiu 866,3. Os indicadores são refeitos diariamente, a partir da média simples dos dados do dia e dos seis anteriores.

Casos

Ontem, a Secretaria de Saúde (SES-DF) notificou 16 mortes em decorrência da covid-19 e 937 casos da doença. Os óbitos ocorreram entre 15 de julho e ontem. Entre as vítimas registradas, está um jovem de 20 a 29 anos e duas pessoas entre 40 e 59 anos. Apenas quatro vítimas não sofriam de nenhuma comorbidade. A cardiopatia afetava 10 pacientes e os distúrbios metabólicos, cinco. Obesidade e pneumopatia acometiam três pessoas, cada. Duas vítimas tinham nefropatia.

Com o novo informe, chega a 496.186 os infectados pela doença, sendo 475.470 pessoas recuperadas e 10.480 mortes.

Desde o começo da pandemia, Ceilândia ocupa o ranking das regiões administrativas com o maior número de infecções: são 54.079 casos. Em segundo lugar, aparece o Plano Piloto (49.774) e, em terceiro, Taguatinga (38.598).

Vacinação

Ontem, 3.854 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, 8.920 tomaram a segunda dose, nove foram imunizados com a dose única, 1.929 com a dose reforço ou terceira dose e 729 com dose adicional. O número de pessoas imunizadas na capital federal com a primeira e segunda dose é 3.418.237 e com a dose única são 57.729. O público geral que recebeu apenas a primeira dose é de 2.209.067. Em relação à dose de reforço, são 9.146 pessoas atendidas.