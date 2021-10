Dois sÃ£o presos por pedofilia

A » Ana Isabel Mansur

(crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens foram presos por estupro de vulnerável e pedofilia, em Sobradinho 2. A Operação Erê foi deflagrada, ontem, pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) com apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE). Não há relação entre os crimes nem grau de proximidade entre os acusados. As investigações que levaram à ação tiveram início há três semanas, de acordo com o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho, responsável pelos casos. “Familiares das duas vítimas vieram à delegacia registrar as ocorrências. Em ambas as situações, relataram que os abusos vinham acontecendo há um período entre três e quatro anos”, explicou. Nenhum deles tem antecedentes criminais.

Um dos presos é um ex-pastor evangélico de 37 anos, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. O homem obrigava a criança a assistir desenhos pornográficos e chantageava a vítima, ameaçando-a, caso contasse os crimes a alguém. A criança chegou a tentar se matar, mas resolveu compartilhar os abusos com a família.

O homem, que faz bicos de serviços como técnico em informática, mora na casa do pai, onde foram apreendidos duas armas, computadores, HDs, celulares, imagens, pen drives, notebooks e brinquedos. Segundo o delegado Laércio, o armamento é do pai do suspeito, que assumiu a propriedade. Nenhum dos dois possui porte de arma.

Vergonha

A menina decidiu, por meio de uma carta, contar sobre os crimes à família. “Ela escreveu (a carta), de livre e espontânea vontade, e reuniu membros da família. Procurou um parente de cerca de 20 anos, provavelmente um irmão, para que lesse aos demais familiares, porque a vítima teria vergonha de relatar os abusos verbalmente”, detalhou o delegado Laércio. O ex-pastor vivia, há nove anos, com a irmã mais velha da vítima. Eles têm uma filha de 3 anos. O casal está em processo de separação e não estão juntos há cerca de três meses.

“A criança (de 3 anos) fica com o pai quando a mãe está trabalhando”, relatou Laércio. O homem também é suspeito de abusar sexualmente de outra irmã da ex-companheira, de 15 anos, mas não há confirmação do crime. “Porém, a investigação está bem avançada, no sentido de confirmar que a jovem de 15 anos também foi vítima do ex-pastor. Ela passou a manhã sendo ouvida”, acrescentou o delegado.

Em um dos quartos da casa do ex-pastor, as Bíblias empilhadas contrastavam com os computadores lotados de imagens pornográficas. Em uma das paredes, um quadro com os dizeres Yeshua — um dos nomes de Jesus Cristo em hebraico — ladeava uma das armas apreendidas pela polícia. Na estante do cômodo, havia produtos de higiene infantil, bonecas e estojos com lápis coloridos.

Ameaça

O outro detido, de 45 anos, trabalha como comerciário em um estabelecimento de Sobradinho 2. Ele é acusado de abusar sexualmente da enteada, uma menina de 12 anos. Os agentes realizaram buscas na residência do homem. Segundo a polícia, ele estuprou a vítima, tirou fotos das partes íntimas dela e a chantageava. A mãe da menina e o agressor têm uma filha de 4 anos. “Quando esteve na delegacia, a mãe da vítima disse que se separaria do homem por conta da situação, mas não há confirmação (da separação)”, acrescentou o agente.

As investigações estão avançando para verificar se alguma outra criança foi vítima dos pedófilos — inclusive, as próprias filhas. Ambos estão presos preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda, aguardando audiência de custódia, que deve ocorrer hoje ou amanhã. Caso condenados, os homens podem receber pena de até 15 anos de reclusão, cada.