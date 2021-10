Eixo capital

CA Carlos Alexandre de Souza

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 3/3/20)

UnB homenageia Paulo Freire de olho na cidadania

A 21ª Semana Universitária da UnB, encerrada ontem, prestou homenagem a Paulo Freire, em seu centenário de nascimento. Durante cinco dias, a comunidade da instituição promoveu dezenas de eventos para relembrar e reafirmar os princípios do educador, reconhecido internacionalmente pela defesa do ensino como estímulo para uma consciência crítica, além de uma relação menos hierarquizada entre professor e aluno. “A Universidade de Brasília tem a certeza de que as lições do patrono da Educação são eternas”, disse a reitora Márcia Abrahão (foto). “Nós temos compromisso com a formação crítica e humana; não nos basta pensar apenas dentro da gaveta de atuação profissional. A autonomia da Universidade também é a autonomia do cidadão”, prosseguiu. E ressaltou: “Estamos de acordo com Paulo Freire, na visão de que o papel do educador está na troca, e não na imposição de cima para baixo”.



Consciência crítica

O ponto alto das homenagens ocorreu ontem, em um debate on-line sobre o legado de Paulo Freire. Nita Freire (foto), viúva do educador, rememorou o compromisso dele com a educação inclusiva. Mencionou o período do exílio, quando ele ensinava nas áreas rurais do Chile. “Ele via muita similitude da ingenuidade do camponês chileno com o camponês brasileiro. E trabalhou muito com eles para que saíssem da visão de mundo mística para um nível de consciência menos ingênua”, contou. “É a escola, o ensinamento teórico, aliado ao prático, que fazer adquirir a consciência crítica”, lembrou. E concluiu: “Paulo é o pai da pedagogia crítica”, repetindo uma frase que havia dito em uma conferência em Barcelona na semana passada.

Privilégio e responsabilidade

Professor da Universidade de São Paulo e também convidado para o debate, Luiz Carlos de Menezes disse que conheceu Paulo Freire “em alemão”, há 50 anos. Foi quando encontrou uma edição de Pedagogia do Oprimido no país europeu, onde Menezes lecionava à época. O professor se disse privilegiado por ter convivido com pensadores brasileiros da importância de Freire, como Antonio Cândido e Darcy Ribeiro. E lamentou o obscurantismo presente no Brasil de hoje, em diversos setores. “Vivemos tempos obscuros, sombrios”.

Desafio social

Luiz Carlos de Menezes comentou a responsabilidade dos educadores no contexto da pandemia, que agravou a desigualdade no Brasil. Afora a covid, o momento atual é marcado pelo avanço inexorável da tecnologia, responsável por um “desemprego estrutural”, segundo Menezes. Para o professor, os seguidores de Paulo Freire têm o desafio de, por meio da educação, tirar milhões de brasileiros da exclusão social.

De volta à repartição

O Ministério da Economia anunciou, por meio de instrução normativa, que os servidores do Executivo federal devem retomar o trabalho presencial a partir de 15 de outubro. Podem continuar em regime remoto os trabalhadores com as comorbidades já definidas por lei e as funcionárias grávidas.

Estou em casa

Segundo a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP), praticamente um terço dos 586 mil servidores federais está em home office. É um contingente de 183 mil funcionários que não estão ocupando vagas de estacionamento ou espaço nas repartições. De acordo com o Ministério da Saúde, 73% dos servidores do Executivo civil federal estão com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), e 93% já receberam, ao menos, a primeira dose de imunização.

Acolhida

A Comissão Eleitoral Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acatou representação contra o movimento Respeito é a Ordem, liderado pela pré-candidata à presidência da Seccional do Distrito Federal Thais Riedel. Segundo a acusação, Riedel realizou campanha eleitoral antecipada na sede da entidade durante solenidade de entrega das carteiras aos novos advogados, ocorrida no último 16 de setembro. Com a determinação, o grupo fica proibido de promover atos semelhantes no local até o final do julgamento de mérito.

Vitória

O ex-secretário de Turismo Jaime Recena (foto) recebeu alta ontem, após oito dias internado por causa da covid. Mas ainda inspira cuidados. “É uma doença muito séria. Ainda estou com dificuldade para falar, pois 40% do pulmão ainda está comprometido. Mas agradeço muito o apoio que recebi de amigos, familiares e da equipe médica”, contou Recena à repórter Samara Schwingel. Quando contraiu covid, Recena já havia tomado a primeira dose da vacina. Segundo o relato dos médicos, o imunizante foi fundamental. “Os médicos acham que mesmo com apenas uma dose, isso me ajudou muito. Tive covid quando estava em meio a uma crise asmática”, disse Recena.

Guará inteligente

O projeto Hackacity Guará, iniciativa voltada para a criação de cidades inteligentes, anuncia, na próxima segunda-feira, o conjunto de ações para fomentar o turismo local. Trata-se de um esforço para tornar o espaço urbano mais inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. O evento será na Escola Técnica do Guará, às 9h.

Nova diretoria

Os procuradores João Pedro Avelar Pires (presidente), Marcio Wanderley de Azevedo (1º vice-presidente) e Maria Wilma Silva Mansur (2º vice-presidente) venceram ontem a eleição para a nova diretoria da Associação dos Procuradores do Distrito Federal (APDF) e do Sindicato dos Procuradores do DF (SindProc-DF), biênio 2021/2023. “Em nome de toda a diretoria eleita, agradeço aos colegas pelo apoio e confiança em nós depositada”, disse o novo presidente. Na foto, à esquerda, Avelar Pires aparece ao lado do antecessor, o procurador Renato Guanabara Leal.