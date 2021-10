Hackacity Guará: projeto pretende dar mais visibilidade a região

RM Rafaela Martins

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Na segunda-feira (4/10), às 9h, ocorrerá o lançamento das ações de turismo do programa “Hackacity Guará - Mutirão Cidade Inteligente”. A iniciativa, desenvolvida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF) com apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF), tem como objetivo tornar a região administrativa um local mais inclusivo, seguro, resiliente e sustentável.

A primeira iniciativa do Hackacity Guará conta com recursos de R$ 180 mil, resultantes da emenda parlamentar do deputado Leandro Grass (Rede). O investimento é responsabilidade da Setur-DF. A viabilização técnica do projeto também tem apoio da sociedade e do Conselho de Cultura do Guará. O evento será realizado na Escola Técnica do Guará e possui três fases.

Programação

Fase 1 - Produção de oito unidades de vídeo de cinco minutos

- Vídeo da história do Guará do nascimento até os dias atuais.

- Vídeo de contextualização da cidade do Guará como área turística mostrando restaurantes e pontos turísticos gerais da cidade;

- Park sul como polo hoteleiro importante fora do eixo do Plano Piloto;

- Feira do Guará — identificar como o “mercado municipal” do DF;

- Rota gastronômica do Guará;

- Projetos culturais do Guará e espaços físicos;

- Museus: Disco de Vinil e do Reggae;

- Parque Ezequias Heringer o maior Orquidário endêmico do cerrado.

Fase 2 - Lançamento de canal de Youtube

- Canal no Youtube #HackacityGuará lançado, com vídeos.

- 12 Webinários ou Painéis temáticos on-line, trazendo convidados e especialistas de gastronomia da cidade onde serão abordados temas alinhados à Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e a proposta de elaboração do Guia do Guará colaborativo.

Fase 3 - Oito horas de atividades diversas

- 10 painéis nas seguintes temáticas: Empreendedorismo Social e Economia Criativa; Gastronomia; Moda; Meio ambiente e Sustentabilidade (Horta comunitária do Guará); Inteligência Artificial; Cidades inteligentes; Diversidade; Games; Mobilidade; Esportes no Guará.

- 5 palestras;

- 2 vídeos: incluindo um com os resultados do projeto.

A abertura do projeto seguirá os protocolos de prevenção contra a covid-19 e contará com a participação da secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça; do presidente do Codese-DF, Leonardo Ávila; da administradora do Guará, Luciane Quintana; da diretora da Escola Técnica do Guará, Gisele Rejane Souza Calovi; e do deputado distrital Leandro Grass.