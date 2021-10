Assassinado durante assalto

CB Correio Braziliense

» Darcianne Diogo

Um empresário de 23 anos morreu vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), ontem, em Taguatinga Norte. Gabriel Benamor, morador de Águas Claras, estava na companhia de um amigo próximo ao carro, quando foi abordado por dois criminosos e baleado.



O crime aconteceu por volta das 9h, na praça da QNF. Ao Correio, um dos amigos da vítima contou que Gabriel estava no carro quando os assaltantes o abordaram e, ao assustar-se, o rapaz foi alvejado. O colega do empresário não estava no veículo, mas ouviu os tiros e o viu caído no chão.

Gabriel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Anchieta. Na unidade de saúde, ele passou por cirurgia, foi para a unidade de terapia intensiva (UTI), mas, às 15h30, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos fugiram e, até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do DF informou que um funcionário do Hospital Anchieta acionou a guarnição informando que havia um homem baleado, vítima de roubo, sendo atendido na unidade. Os policiais foram até o local e conversaram com o amigo da vítima que presenciou o crime. A equipe está em busca dos suspeitos.



Nas redes sociais, Gabriel tinha mais de 20 mil seguidores e trabalhava como investidor financeiro. O tio da vítima publicou um texto no Instagram, em que anuncia a morte do sobrinho. “Pessoal, quem fala é o tio do Gabriel. É com muita tristeza que informamos o falecimento do nosso querido. Pedimos paciência e compreensão de todos nesse momento de imensa dor de família e amigos. Depois, daremos mais informações”, finalizou.



Um dos amigos de Gabriel desabafou à reportagem e pediu por Justiça. “Estou sem acreditar. Era o meu melhor amigo, desde a infância. Estou em estado de choque. Só Deus para nos dar força. Que prendam esses criminosos”, disse.