Ibaneis entrega reforma do Caseb

R » Renata Nagashima

O governador Ibaneis Rocha (MDB) e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha, entregaram, ontem, a reforma do Centro de Ensino Fundamental Caseb, na 909 Sul. Inaugurado em 19 de maio de 1960, pelo então presidente da República Juscelino Kubistchek, a unidade foi a primeira escola pública de Brasília. Em agosto de 2019, um incêndio destruiu parcialmente o prédio.



A inauguração de ontem marcou a conclusão do projeto-piloto Adote uma Escola, que integra o programa Adote uma Área Pública, da Secretaria de Projetos Especiais. “O Caseb foi reformado com a participação da iniciativa privada e dos empresários dentro do projeto Adote uma Praça e, agora, foi a vez do Adote uma Escola. A gente espera exatamente que essa reforma tenha ficado a contento da comunidade que trabalha e estuda no Caseb”, destacou Ibaneis.



O Adote uma Escola foi idealizado pela primeira-dama Mayara Noronha, que é ex-aluna do Caseb. “Eu vivi esse dia a dia e as mesmas dificuldades que os alunos daqui. Talvez, quando a minha história chegar a eles, possa motivá-los a serem protagonistas de causas sociais também”, disse.

Como parte da revitalização do Caseb, foram realizadas reforma na estrutura da instituição e das quadras esportivas, pintura, troca de piso, manutenção da parte elétrica, projeto de paisagismo e obras de jardinagem. O empresário Paulo Octávio, que também estudou na unidade, doou material para a ação e participou da entrega.

Jardim Botânico

O governador Ibaneis Rocha também entregou, ontem, obras no Jardim Botânico de Brasília (JBB): a ampliação do laboratório de reprodução in vitro, o novo restaurante, uma praça de alimentação e uma loja de souvenir.



Para a reformulação e ampliação do laboratório de reprodução in vitro, o Jardim Botânico investiu R$ 454 mil. A instalação vai oferecer uma estrutura moderna para pesquisa, reprodução de orquídeas raras e espécies do cerrado ameaçadas de extinção. Os novos espaços funcionarão após a conclusão do processo licitatório de cessão de uso.