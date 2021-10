CB Correio Braziliense

CURSOS

Workshop

O workshop gratuito de comunicação inclusiva, promovido pelo EuSaúde, já tem uma nova data. O evento acontece nesta terça-feira, às 9h30, em formato on-line, para proporcionar a troca de conhecimentos sobre o papel da mídia na construção do respeito à diversidade e da cidadania das pessoas com deficiência. A transmissão do evento será feita no YouTube, no canal EuSaúde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no formulário https://forms.gle/AMYrJtKzRhvN9MmW8.



Educação ambiental

O curso “Educação Ambiental com Ana Folha e a Turma do Lixão” está com preço promocional de inscrição, R$ 70, com certificado digital. Para mais informações, entre em contato com Luciana Ribeiro (pedagoga, educadora ambiental, jornalista e microempreendedora individual) pelo telefone/WhatsApp (61) 9 85926436 ou pelo e-mail jornalanafolha@gmail.com.



Vagas gratuitas

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 450 vagas gratuitas nos cursos de desenho, Libras, monitor infantil, técnico em meio ambiente, além de oportunidades de graduação em agronomia e biologia, entre outros. As oportunidades seguem com inscrições abertas ainda este mês e são referentes aos câmpus Gama, Estrutural, Planaltina e São Sebastião. Por enquanto, os cursos acontecem de forma remota. Mas é importante estar disponível para os turnos dos cursos, caso haja retorno das atividades presenciais nas unidades. Informações nos editais específicos em www.ifb.edu.br.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 70 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor: Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Audiovisual

Estão abertas as inscrições para as oficinas de comunicação audiovisual do projeto Cultura In Movimento. Uma iniciativa do Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura, o projeto pretende formar 900 jovens e adultos do DF e do Entorno. Ao todo, serão oferecidos 15 workshops, com capacidade para 60 alunos, cada. A programação completa vai até o dia 19 de outubro. As aulas são gratuitas e 100% on-line. Inscrições emwww.culturainmovimento.com.br.

Fotografia

A exposição Anônimos — fotografias de Armando Salmito, com curadoria de Patrícia Lira, fica em cartaz até 30 de setembro, na Galeria Olho de Águia (CNF 1, Edifício Praia Mar, loja 12, Taguatinga Norte). Entrada gratuita. De terça a domingo, das 15h à 0h. Classificação indicativa livre.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo atua com trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, escritos diversos como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Doação de sangue

Com o objetivo de estimular e facilitar as doações de sangue e aproximar voluntários, o Taguatinga Shopping recebe o projeto piloto para a expansão da Linha Vermelha, transporte gratuito que leva doadores até o Hemocentro de Brasília.O veículo sai às terças e quintas-feiras, até o dia 7 de outubro, às 9h e às 13h, da entrada principal do Taguatinga Shopping. Horário de retorno do hemocentro para o shopping: 12h e 16h. O percurso dura 1h. Para o agendamento, acesse https://agenda.df.gov.br/ ou ligue 160, opção 2 ou 0800 644 0160 (atendimento telefônico de segunda a sexta, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h). O doador que desejar ter o certificado emitido pela plataforma do TGS Solidário de “Doador de Vida” pode se cadastrar no site: https://tgssolidario.com.br/acao/7-edicao-doe-sangue-doe-vida. Para mais informações, acesse https://www.taguatingashopping.com.br/.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Desligamentos programados de energia

ASA SUL

CLS 105, SQS 105, das 8h30 às 16h30.

SCTS Bloco 2, das 9h às 13h.



LAGO SUL

SHIS QI 13: Blocos H e I, das 9h às 12h30.

SHIS QI 09: Blocos C, D e E; SHIS QI 09/11: Bloco M, das 13h às 15h30.



BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Rodeador: Fazenda Barreiro, Fazenda Almécegas, Fazenda Milano; Núcleo Rural Curralinho (total), das 9h

às 14h30.