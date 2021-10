CB Correio Braziliense

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek é um dos maiores parques urbanos do mundo. Fundado em 11 de outubro de 1978, no coração da capital, o local se transformou em ponto de encontro diário para milhares de brasilienses. Com projeto de Oscar Niemeyer, obra paisagística de Burle Marx e área urbanística desenvolvida por Lúcio Costa, o parque ainda coleciona azulejos de Athos Bulcão.