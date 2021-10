DF amanhece com céu limpo e sem previsão de chuva na parte da manhã

RM Rafaela Martins

(crédito: Rafael Duarte/Divulgação)

O tempo mudou: com poucas nuvens e sem previsão de chuva na parte da manhã, o Distrito Federal permanecerá com céu aberto neste domingo (3/10). Mas não se engane, saia preparado e leve o guarda-chuva e casaco pois há previsão de pancadas de chuva e vento para o final da tarde e à noite.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, a virada de tempo ocorre devido há um ciclone nas regiões Norte e Nordeste do país, que está deslocando a massa de ar seca para o DF. “Como a massa de ar quente e seca se desloca um pouco, a borda dele de ontem pra hoje entrou no nosso quadradinho. Isso permite essa abertura de tempo e influencia diretamente no nosso estado”, explicou a profissional.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelou que a nebulosidade vai aumentar conforme as horas passam e a umidade relativa do ar tende a cair — ela vai variar entre 90% e 35% — o que propicia a formação de chuvas. Os termômetros marcaram 14°C durante a madrugada em Águas Emendadas, Planaltina, e a máxima pode chegar aos 29°C.

Início da semana

A primeira semana do mês de outubro será marcada por chuvas e oscilação das temperaturas. Andrea Ramos explicou que a tendência para a primavera são temperaturas mais amenas, árvores mais floridas e pancadas de chuva com rajadas de vento.

“Os próximos dias tendem a seguir o padrão que estamos acompanhando porque a primavera tem essa característica. As temperaturas oscilam, mas a máxima não vai passar dos 35°C. Ela deve variar entre 29°C e 30°C. Mas a mínima vai se modificar. Com perspectiva de pancadas de chuva no final da tarde e à noite o período pode marcar 14°C. O DF terá rajadas de vento com intensidade fraca e moderadas”, disse a meteorologista.