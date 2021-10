Lago Sul, Brazlândia e Asa Sul ficam sem luz neste domingo (3/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Copel/Divulgacao)

As regiões do Lago Sul, Brazlândia e Asa Sul vão ficar sem luz até o final da tarde deste domingo (3/10). A Neoenergia está realizando manutenção preventiva e obras de modernização com substituição de equipamentos nas três cidades. Os serviços são feitos através do desligamento programado para assegurar os trabalhadores e a população.



A empresa informou que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, diminuindo, dessa forma, o tempo em que os consumidores ficam sem energia elétrica.

E para casos de falta de energia em outros pontos, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para o 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita).

Confira o horário previsto para o retorno da energia elétrica:

ASA SUL

Horário: 16h30

Local: CLS 105 e a SQS 105; e Bloco 2 do SCTS

Serviço: Obra de modernização com substituição de equipamentos

LAGO SUL

Horário: 15h30

Local: blocos H e I da QI 13; e blocos C a E da QI 9 e no Bloco M da QI 9/11

Serviço: Intervenções na rede elétrica

BRAZLÂNDIA

Horário: 14h30

Local: núcleos rurais Curralinho e Rodeador (fazendas Barreiro, Almécegas e Milano)

Serviço: Manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

*Com informações da Neoenergia Distribuição Brasília