GDF entrega estacionamento para 206 veículos na 603 Sul

RN Renata Nagashima

O governador Ibaneis Rocha entregou um novo estacionamento da quadra 603 Sul na manhã deste domingo (3/10). O novo espaço conta com 206 vagas na via L3 Sul. Durante a visita, Ibaneis anunciou novas melhorias. “Vamos fazer agora a complementação da via que dá acesso direto à ao Lago Sul pela Ponte Costa e Silva, e a instalação de postes de iluminação pública”, afirmou.

O novo estacionamento atenderá aproximadamente 2 mil pessoas, incluindo os fiéis da Igreja Batista Central de Brasília (IBCB), os alunos do Centro Tecnológico de Brasília (Ceteb) e da creche Abrigo Casa do Caminho. Ibaneis estava acompanhado do secretário de Governo José Humberto Pires, do presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, e do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fauzi Nacfur. A obra foi feita pelo DER.

Homenagem

Ainda durante a manhã, Ibaneis recebeu homenagem pelo trabalho que desempenhou no DF. A cerimônia ocorreu durante uma comemoração da igreja evangélica Assembleia de Deus do Gama (Adeg). Ibaneis recebeu a medalha “O Pacificador Pastor Divino Gonçalves”. A Comenda é uma condecoração normalmente outorgada a algumas personalidades que se destacam em suas áreas de atuação.

Em julho, o governador sancionou o Projeto de Lei n°1.614/2020 e assinou o decreto de regulamentação da Lei n°6.409/2019, que dá a clubes esportivos, templos religiosos e entidades sem fins lucrativos que ocupam área pública há décadas a garantia de prestar serviços gratuitos à comunidade e, assim, regularizar os terrenos em questão. “Nos fizemos todo um processo de regularização de igrejas no DF, são centenas de templos que estão conseguindo seu documento e sua regularização e isso nos alegra muito porque você pacífica um setor muito importante”, disse.

Ibaneis afirmou que tem trabalhado com as igrejas pelo reconhecimento que o GDF tem em relação ao desempenho dessas organizações em prol da sociedade com trabalhos que beneficiam a sociedade. “Esses trabalhos são muito bem feitos pelas igrejas do Distrito Federal, que prestam um excelente serviço social e estão sempre de portas abertas para atender a comunidade, fazem arrecadação de donativos para que sejam entregues as pessoas mais carentes e isso tudo tem que ser reconhecido pelo governo”, acrescentou o governador.