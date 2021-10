Mãe abandona filho recém-nascido em bar para beber em outro estabelecimento

DD Darcianne Diogo

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Uma mulher, de 22 anos, foi presa, neste domingo (3/10), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após abandonar o filho, um bebê de 28 dias, dentro de um carrinho, em um bar localizado no Setor de Oficinas em Brazlândia. Segundo a corporação, a jovem deixou o recém-nascido no estabelecimento para beber em outro bar da região.



Os militares receberam uma denúncia por volta das 16h30. Na ligação, o informante disse que havia um bebê abandonado dentro de um bar. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o recém-nascido em um carrinho de bebê. O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado e, inicialmente, não conseguiram checar os sinais vitais da criança, visto pela pouca idade.



À PMDF, testemunhas relataram que o bebê teria sido deixado pela mulher há mais de duas horas. A jovem estaria ingerindo bebida alcoólica em outro bar junto à mãe, a avó da criança. Segundo a Polícia Militar, a suspeita chegou ao local e se identificou como sendo a mãe da criança.



A criança despertou e foi entregue para a mãe amamentá-la. Todos foram conduzidos à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e a mãe responderá por abandono de incapaz. O recém-nascido foi entregue ao Conselho Tutelar.