Festival de Brasília de Cinema

Terminam hoje as inscrições para participar da 54ª edição doFestival de Brasília do Cinema Brasileiro(FBCB). Serão selecionados 30 filmes, que vão receber um cachê que varia de R$ 5 mil a R$ 30 mil, dependendo da modalidade do produto. A edição de 2021 vai ocorrer em formato on-line de 7 a 14 de dezembro.Ainscrição é feita pelo site do projeto e a seleção das obras ficará por conta da comissão do evento e seguirá critérios ligados à qualidade técnica e artística. A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer na primeira quinzena de novembro. O festival é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) em parceria com a organização da sociedade civil “Amigos do Futuro”.

Direitos e deveres para jovens

O governador Ibaneis Rocha aprovou o Estatuto da Juventude do Distrito Federal. A legislação tem como objetivo fomentar políticas públicas e programas, além de assegurar direitos e deveres dos jovens de 15 a 29 anos. A norma estabelece direito ao trabalho, educação, saúde, mobilidade, cultura, recreação e reinserção social. A Lei nº 6.951 foi instituída no dia 20 de setembro e contou com a participação popular. De acordo com a legislação, todo jovem deve respeitar a defesa da paz, pluralismo político e religioso, dignidade da pessoa humana e tolerância às diversidades.

Jovem perde a vida do Lago Paranoá

Ontem, um adolescente de 16 anos morreu afogado no Lago Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para o resgate do adolescente que teria caído na altura da QI 11 do Lago Sul. No sábado, outro jovem morreu afogado, dessa vez na DF 251, em São Sebastião. A vítima, identificada como Willian, se divertia com os amigos, quando se afogou. O CBMDF resgatou o corpo.