Capital S/A

Há um ano, a família Bonato fez uma ousada aposta. Cultivar uvas em sua propriedade no PAD/DF, a 60 km do centro de Brasília. A colheita chegou em setembro e o resultado foi positivo. O vinhedo Oma Sena colheu a primeira safra de uvas sauvignon blanc e syrah.



Formada em Agronomia, pela UnB, a brasiliense Isabella Bonato, 30 anos, acreditou no potencial do agronegócio e hoje administra o empreendimento com o pai Jacó Paulo, a mãe Cristina, e o irmão Rafael.

Aprendizado em Minas



Com apoio do Sebrae DF, Isabella participou de missões empresariais para Petrolina, em Pernambuco; Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul; e para o Sul de Minas, na região da Serra da Mantiqueira, e adquiriu ainda mais conhecimento sobre o cultivo da uva vinífera. “Foi assim que realmente me convenci de que o negócio era viável e que podíamos mergulhar nesse projeto”, conta. E foi a técnica usada em Minas que ela trouxe para o cultivo no DF.

Cabernet Sauvignon

Com os resultados positivos, a família Bonato iniciou um processo de microvinificação e, no momento, já planeja alçar voos maiores. O objetivo é produzir vinhos utilizando outras variedades de uvas. E, para isso, Isabella ampliou a área de produção, onde também estão sendo cultivadas uvas do tipo cabernet sauvignon.

Passeios harmonizados

Além da produção própria, a família Bonato faz parte da Vinícola Brasília. O empreendimento reúne todas as 10 famílias de produtores de uvas e está sendo erguido na região do PAD/DF. O espaço, que será inaugurado em 2022, vai servir de vitrine para a produção de vinhos de qualidade produzidos no território brasiliense e inserir o DF no mapa do enoturismo nacional. As propriedades estão se preparando para receber visitantes, fazer passeios harmonizados e eventos que valorizem a cultura do vinho local.



A expectativa é de comercializar 200 mil litros da bebida por ano.

Dia nacional da Micro e Pequena Empresa mostra a força do setor na economia

Amanhã, o Brasil celebra o Dia da Micro e Pequena Empresa. A data é considerada um marco para a economia do país e foi escolhida devido à criação do Estatuto que rege o setor. Atualmente, o país conta com mais de 17 milhões de pequenos negócios (7 milhões de micro e pequenas empresas e 10,9 milhões de MEI). Juntos, representam 99% da classe empresarial e são responsáveis por 30% do PIB. No DF, existem cerca de 360 mil micro e pequenas empresas.

Mercado de trabalho

Números do Ministério da Economia apontam que as empresas optantes do Simples Nacional geram mais da metade dos empregos formais (55% ) e participam de 44% da massa salarial.

Capacitação para empresas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do BID, vai investir R$ 5 milhões para capacitar empresários e colaboradores das empresas no DF. A meta é aumentar a inovação e a produtividade dos negócios locais. O programa vai ofertar cursos presenciais e online. O grande diferencial do DESENVOLVE 4.0 será a possibilidade que 100 empresas terão de receber suporte 100% gratuito por mentorias. Elas vão ajudar a realizar um amplo diagnóstico empresarial, visando identificar os principais problemas do empreendimento. Empresas interessadas podem acessar o site www.desenvolvedf.com.br

Doe amor

O Atacadão Dia a Dia lança, hoje, a campanha “Doe amor”. A iniciativa busca incentivar a venda de cestas básicas, que serão entregues no Instituto Mãos Solidárias, localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, no Dia das Crianças. O cliente terá frete grátis nas compras realizadas no site ao aderir à ação. Como compromisso social, o valor arrecadado pela empresa será convertido em brinquedos para a mesma instituição. Os interessados em participar deverão acessar

o e-commerce (https://www.diaadiaonline.com.br/).

Nova Praça do Povo

Será inaugurara, hoje, no Setor Comercial Sul (SCS), a reforma da Praça do Povo, localizada na Quadra 3. Depois de seis meses de obras, o ambiente foi revitalizado. Será entregue com mais iluminação, novas calçadas, mobiliário urbano renovado, pista de skate, área para quiosques e acessibilidade. O GDF investiu R$ 1,5 milhão e empregou mais de 100 pessoas nas obras.

A iniciativa foi da Seduh.