Codhab convoca classificados para o empreendimento Parque dos Ipês

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Os 300 candidatos que se interessaram pelo projeto Parque dos Ipês, localizado em São Sebastião, têm data marcada na nova agenda do empreendimento idealizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Os convocados deverão formalizar o cadastro único e dossiê e encaminhar os documentos à Caixa Econômica Federal para análise de financiamento. Aqueles que se classificarem e estiverem posicionados na lista, entre as posições 1.701 e 2.000, serão chamados.

O agendamento deverá ser feito pelo atendimento por meio do portal da companhia, e o comparecimento na sede no período determinado entre os dias 13 e 29 do mês de outubro.

Durante o período, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h. A lista de documentos a serem apresentados está na página da Codhab, onde também se encontra disponível um link para agendamento de horário.

Os que marcarem presença na companhia deverão respeitar as medidas preventivas contra a covid-19 usando máscaras e álcool gel, além de somente levar somente acompanhantes caso seja necessário, para que as aglomerações sejam evitadas. As orientações estão previstas no Decreto Decreto n° 40.583, publicado em 1º de abril de 2020 pelo GDF, e visam garantir a segurança e a saúde pública, além de conter a disseminação do vírus.

As unidades habitacionais são destinadas aos candidatos com renda de até R$ 1,8 mil por mês. As residências do empreendimento têm 47,65 m² e 47,75 m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

Confira aqui a lista de candidatos convocados, posicionados na lista de 1.701 a 2.000.

*Com informações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional