Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

PMDF deve ter novo concurso em 2022

Um novo concurso para a PMDF está sendo preparado. De acordo com o comandante da corporação, Márcio Vasconcelos, há expectativa de lançamento em 2022. “A previsão é que a gente autorize no ano que vem, para que se inicie o curso de formação em 2023”, disse. O comando da PMDF informou à coluna que fez uma solicitação à Secretaria de Economia para que um novo certame seja mesmo realizado em 2022, para turma de praças e oficiais. A proposta é que o concurso de praças tenha 2 mil vagas, 500 de preenchimento imediato e 1.500 para cadastro de reserva. Porém, vale lembrar que tudo depende de uma aprovação da secretaria responsável, que ainda vai determinar se tem condições de realizar a seleção e quantas vagas podem ser disponibilizadas. O último concurso da corporação foi realizado em 2018.



TJGO abre mais de 90 vagas

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) está com concurso aberto para 95 vagas no cargo de analista. As remunerações chegam a R$ 4.259,86. As inscrições serão realizadas entre 28 de outubro e 29 de novembro, por meio do site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora do certame.



Provas para auditor do TCDF

Os candidatos ao concurso para auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) já podem conferir os locais de aplicação das provas objetivas, por meio do site do Cebraspe. O exame será aplicado no próximo domingo, a partir das 13h, com cinco horas de duração. A seleção oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para o cargo de auditor — conselheiro substituto. A carreira tem como ganho inicial R$ 33.689,10 e exige idade entre 35 e 65 anos e ensino superior completo em qualquer área.



Fique atento aos prazos da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou os resultados provisórios dos concursos com 2.100 vagas para agentes e escrivães. Agora, está aberto o prazo para interposição de recursos, por meio do site do Cebraspe. Os pedidos podem ser realizados até 13 de outubro, a depender do cargo pleiteado. Para escrivães, os resultados finais dos exames deverão ser publicados em 22 de outubro. Já para agentes, em 28 de outubro.



Comissão formada para o Ministério da Economia

O Ministério da Economia definiu os membros da comissão responsável pela organização de seu próximo concurso, que deve contar com 300 vagas temporárias. O grupo deve praticar todos os atos necessários à viabilidade do processo seletivo simplificado em um prazo de 90 dias. Com a conclusão dos estudos, a próxima etapa deve ser a contratação da banca organizadora e a publicação do edital.



CRP 9 vai abrir concurso

O Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (CRP-09), de Goiás e Tocantins, definiu a banca organizadora de seu próximo concurso público. O escolhido foi o Instituto Quadrix. O certame vai oferecer cinco oportunidades, sendo uma para cargo de nível médio e quatro para cargo de nível superior. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva. A partir de agora, a próxima etapa é a assinatura do contrato que deve ser divulgado em breve.



Outro edital para a PCDF em breve?

Concurseiros já sabem que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) autorizou novos concursos públicos com 300 vagas. Agora, o diretor-geral da corporação, Robson Cândido, anunciou que nos próximos dias serão divulgadas novidades a respeito dos certames. O aval foi dado pela Secretaria de Economia para as carreiras de delegado e agente de custódia. Serão 150 chances para cada categoria. “Nos próximos dias teremos notícias dos próximos concursos da PCDF”, disse, por meio das redes sociais.