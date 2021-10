A benção de São Francisco

JE Júlia Eleutério

Devotos foram, ontem, até o Santuário de São Francisco de Assis, localizado na Asa Norte, celebrar o dia do santo padroeiro dos animais. Os fiéis levaram à paróquia os pets para a benção e proteção aos bichinhos. Devido à pandemia, os animais estavam recebendo a graça em um drive-thru nos fundos da igreja, onde a movimentação dos animais era grande.

A gerente de negócios Aline Gama, 38 anos, contou que ela e a família são devotos do padroeiro há anos. “Sempre que estamos passando por alguma situação, nós recorremos ao santo, e sempre deu certo”, ressaltou. Moradora da Asa Norte, ela foi até o local levar a golden retrivier Shiva Gama, blogueira na internet, e o gato vira-lata Iruka. Ambos foram adotados em meio à pandemia e a dona não quis deixar passar a oportunidade de benzê-los. “É para eles terem vida longa, muita saúde e que possam ajudar a gente a ser melhor e mais feliz”, completou a tutora, que estava registrando cada momento com o celular.

Para a professora Raquel Zanetti, 48, as idas anuais à paróquia, para benzer os animais, é resultado de uma promessa feita há alguns anos. A moradora de Taguatinga Norte aproveitou a data para levar o cachorro

Kadu e as calopsitas Kalu e Tica para serem abençoadas e ficarem protegidas. “Há cinco anos nós trazemos os bichinhos, porque eu tinha uma calopsita antes e ela adoeceu, ficou muito ruim e então fizemos uma promessa de trazer os pets todos os anos”, explicou a professora, que estava acompanhada da colega de profissão aposentada, Mônica Trindade, 58.

Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis, ganhou a notoriedade e devotos ao redor do mundo antes mesmo de morrer, devido às missões evangelizadoras que comandou e pela presença dos frades franciscanos em muitos países. Após ser canonizado, foi construída a primeira igreja em sua homenagem, a Basílica de São Francisco, em Assis, na Itália, cidade onde nasceu e foi enterrado. Com isso, o santo ficou ainda mais conhecido.

O frei João Batista, do Santuário de São Francisco de Assis, destacou a conexão do santo com a natureza. “Ele é considerado pela igreja como um padroeiro da ecologia, pois ele tinha uma relação particular com os animais. O santo era capaz de viver tempos intensos na floresta, em meio a natureza, e de dialogar com os bichos”, acrescentou o religioso. Francisco de Assis nasceu em 1182. Segundo relatos católicos, o santo é lembrado como o homem da “paz e do bem”, por proclamar que a natureza é a mais alta glorificação do Criador, e que nela todos são irmãos. Por esse motivo, em 1979, o papa João Paulo II o escolheu como patrono da Itália e da ecologia.

A bancária Priscilla Lamar, 39, estava acompanhada do pai, Paulo César Matos, 71 anos, e dos quatro cachorros da família, Zuqui, Rafiki, Marley e Muttley. Ela contou que é devota do santo e começou a ir à igreja há oito anos, quando adotou o primeiro animalzinho. “Desde então, nós os trazemos todos os anos para benzer”, comentou a apaixonada por bichos. Todos eles são vira-latas resgatados de abrigos ou da rua. Para a bancária, a benção do santo é uma maneira de garantir saúde para os filhos de quatro patas. “Acho que é uma proteção, uma forma de cuidar e prolongar a vida deles”, destacou a moradora do Lago Norte.

Devota de São José, a advogada Marciana Santos, 49 anos, estava com a filhote de fox paulistinha, Luna, presente de um amigo. Ela contou que apesar de não ser devota de Francisco, tem fé no santo e, por isso, leva sempre o animalzinho no dia de celebração do padroeiro. “Serve de proteção para eles. É como se fosse um batismo para o animal e todos os anos tem a renovação”, pontuou a moradora do Cruzeiro Velho.