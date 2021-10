DF espera pela chuva

DS Danielle Souza* SR Samantha Rannya*

Outubro chegou, mas a tão esperada chuva com gostinho de final de ano ainda não. Para esta semana, de acordo com a meteorologista Andrea Ramos,a tendência é de algumas pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar varia entre 30% e 95%. A temperatura mínima deve ficar em torno de 16 °C, já a máxima pode chegar aos 33 °C.

A presença de uma massa de ar seco retarda a chegada da chuva na capital, de acordo com a meteorologista. Andrea explica que entre os últimos dias de setembro e os primeiros de outubro o clima fica em fase de regularidade de chuva. “O canal de umidade já começa a estabelecer o sistema frontal na região Sul, que está ventando, e vai deslocar um pouco para a região Nordeste. Assim, a chuva volta para a região Centro-Oeste. Em Brasília, a umidade já está bem alta quando comparada ao início de setembro, e daqui a pouco começa a chover”, explica. A estimativa é que se estabeleça um padrão: ao longo do dia uma nebulosidade, e no final da tarde algumas pancadas de chuva mais localizadas e trovoadas. “A partir do dia 10, a gente começa a ter uma chuva mais constante”, informa.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, o maior volume de chuva registrado em outubro no Distrito Federal foi no Paranoá (14 mm) e na região central de Brasília (8,8 mm). No mês passado, o DF registrou 28,4mm no Gama e 12,6mm na região central da capital.

Animais

Com as altas temperaturas e o tempo seco, os animais do Zoológico de Brasília também precisam de cuidados para suportar o clima da capital. Os bichos recebem alguns cuidados e mimos especiais durante este período. A equipe do zoo vem realizando diversas atividades de rotina para manter o bem-estar desses animais, como banhos de mangueira para amenizar o calor.

O biólogo e diretor de mamíferos do Zoológico de Brasília Filipe Reis conta que os bichos têm recebido picolés e alguns alimentos congelados para se refrescarem. “Isso é para garantir que os animais tenham estímulos sensoriais, e também acaba impactando no calor, todos eles são acompanhados no calor”, explica.

Para os primatas do zoológico, foi preparada uma área com vegetação mais densa que conta com chuva artificial para garantir que mesmo na seca tenha alguma umidade. Espécies como lobo-guará, tamanduá-bandeira e veado-catingueiro são bem-adaptadas ao clima mais seco. Animais de mata como mico-leão-de-cara-dourada, sauim-de-Manaus e o gato-do-mato recebem mais atenção neste período.

*Estagiárias sob a supervisão de Adson Boaventura