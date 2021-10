Educação infantil em debate

CB Correio Braziliense

O Correio realiza hoje, às 18h, a live A importância da Educação Infantil na formação do ser humano, que terá transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do jornal. A iniciativa faz parte do projeto Escolha a escola do seu filho, que será publicado no próximo dia 24.

Com a mediação da subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte, a orientadora pedagógica da educação infantil do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, Laura Magalhães, vai abordar o desenvolvimento da personalidade humana na primeira infância — 0 a 6 anos de idade — e a importância da escola nesse período. O conteúdo produzido pelo projeto pode ser acessado no hotsite especial www.correiobraziliense.com.br/escolhaaescola.

“Por vezes, se compreende ou imagina que essa fase é somente para brincar, que nada faz diferença. Muitos pais começam a se preocupar a partir da alfabetização e, depois, ensinos fundamental e médio, porque acham que o importante é o filho passar no vestibular. Mas tudo isso que ele vai construir quando mais velho, depende de uma base, da educação infantil”, garante Laura.

A segunda live será na quinta-feira, sob mediação da subeditora Carmen Souza. Na mesa, a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont, abordará o desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico de crianças e adolescentes.