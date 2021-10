Excelência na bola parada

MP Marcos Paulo Lima

A contratação de Willian muda o patamar do Corinthians em um fundamento carente não somente no elenco do clube paulista, mas no futebol brasileiro: cobrança de falta. Com a presença do meia-atacante em partidas como a de hoje contra o Bahia, às 21h30, na Neo Química Arena, o técnico Sylvinho tem um dos melhores batedores do país. Willian deixou o jogo contra o Bragantino, no último sábado, com um incômodo na coxa esquerda, mas está relacionado para o confronto pela 24ª rodada da Série A.

Aos 33 anos, Willian é um dos especialistas do Brasil nos chamados lances de bola parada. Nem mesmo o badalado Flamengo com seu elenco caríssimo e altamente técnico desfruta de um jogador com a qualidade e efetividade do novo camisa 10 do Corinthians nas cobranças de falta. A equipe carioca não marca assim desde 10 de junho de 2018 na vitória por 3 x 0 contra o Paraná. Portanto, lá se vão três anos e três meses de jejum (1.213 dias).

O Corinthians dificilmente sofrerá como o Flamengo nesse quesito. Willian desembarcou no clube com uma incrível coleção de gols de falta na Europa. Levantamento do Correio registra 15 bolas na rede nesse estilo, nas passagens por Shakhtar Donetsk, Anzhi Makhachkala, Chelsea e Arsenal no futebol europeu.

O meia-atacante teve pico de seis gols de falta em uma mesma temporada em 2015/2016 com a camisa do Chelsea. O número impressiona porque, à época, o elenco do time londrino contava, por exemplo, com Frank Lampard, Oscar e Eden Hazard — todos potenciais cobradores de falta e concorrentes de Willian.

Em entrevista ao Correio em outubro de 2015, Willian falou sobre o sucesso nas cobranças. Naquele período, o craque acumulava sequência incrível de quatro gols de falta em quatro jogos. “Eu sempre treinei cobranças de falta, desde a época do Corinthians, mas como

joguei sempre ao lado de grandes cobradores, nunca tive muitas oportunidades de bater faltas nos jogos. Nessa temporada tive a chance de cobrar a primeira, o gol saiu e eu ganhei confiança. É uma arma que está funcionando e espero que continue assim”, disse na ocasião.

Mesmo assim, o corintiano roubou a cena e virou o cara da bola parada na trupe comandada pelo português José Mourinho, substituído depois pelo holandês Guus Hiddink. “On fire” como se diz na NBA, a liga profissional norte-americana de basquete, Willian estabeleceu recorde de gols de falta na fase de grupos da Champions League em uma mesma edição — quatro na temporada 2015/2016.

O primeiro gol de Willian com a camisa do Corinthians foi coincidentemente de falta, no empate por 2 x 2 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão de 2007. Vendido ao Shakhtar Donetsk por 14 milhões de euros naquele ano, ele passou muito tempo sem bater. O time ucraniano tinha praticamente um dono da bola parada — o croata Darijo Srna. O brasileiro havia acabado de chegar em um clube que também contava, por exemplo, com o especialista Jadson.

Willian ainda não fez gol de falta com a camisa da Seleção. A concorrência era maior ainda, principalmente a do dono do time Neymar. “Nas atividades da Seleção, sempre que possível, eu procuro treinar faltas, mas a Seleção sempre tem grandes batedores de falta, há opções”, ponderou Willian na entrevista exclusiva de 2015 ao Correio sobre o sucesso nas cobranças de falta com camisa do Chelsea. Dunga comandava o Brasil naquela temporada.

O novo camisa 10 do Corinthians tem tudo para assumir, também, as cobranças de pênalti. Willian jamais desperdiçou tiros da marca da cal pelo Chelsea. Ele converteu as sete oportunidades. Foi impecável, ainda, nas decisões por pênaltis pelos Blues. Acertou as três em mata-matas sob extrema pressão. Logo, adversários como o Bahia que se cuidem: a bola parada de Willian mexerá muito no placar. O cartão de visitas pode ser hoje, em São Paulo, contra o Bahia, na Neo Química Arena…



“Expectativa grande de poder ter nosso torcedor ao nosso lado novamente.

A gente espera fazer um grande jogo com o 12º jogador nos apoiando. Às vezes

encontramos momentos de dificuldades, e tendo o torcedor nos incentivando

e apoiando, ajuda muito. Espero que possa ser um dia especial”

Willian, meia do Corinthians



Os 16 gols de falta de Willian

1 no Corinthians + 15 na Europa

1/8/2007Athletico-PR 2 x 2 Corinthians

27/10/2010Poltava 0 x 2 Shakhtar

10/3/2012Mariupol 1 x 2 Shakhtar

16/9/2015Chelsea 4 x 0 Macabbi Tel Aviv

26/9/2015Newcastle 2 x 2 Chelsea

29/9/2015Porto 2 x 1 Chelsea

3/10/2015Chelsea 1 x 3 Southampton

4/11/2015Chelsea 2 x 1 Dínamo de Kiev

24/11/2015Macabbi Tel Aviv 0 x 4 Chelsea

28/1/2017Chelsea 4 x 0 Brentford

18/3/2017Stoke City 1 x 2 Chelsea

22/4/201Chelsea 4 x 2 Tottenham

13/12/2018MOL Evar 2 x 2 Chelsea

07/3/2019Chelsea 3 x 0 Dínamo de Kiev

01/6/2020 West Ham 3 x 2 Chelsea

09/5/2021Arsenal 3 x 1 West Brom