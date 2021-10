Paradinhas

CB Correio Braziliense

» SÃO PAULO

A permanência de Hernán Crespo no comando do time do São Paulo após o clássico de quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, vai depender de uma atuação convincente. A diretoria do clube esteve reunida, ontem, quando foi discutido o atual momento da equipe no Campeonato Brasileiro e o trabalho do treinador argentino no tricolor paulista.



» SÉRIE B

O Coritiba empatou por 0 x 0 com o Remo, ontem, no Estádio Baenão, em Belém, na conclusão da 28ª rodada da segundona do Campeonato Brasileiro. O Coxa somou mais um ponto na liderança com cinco pontos mais do que o Avaí. O Remo segue estacionado na décima colocação.



» FLAMENGO

A comissão técnica decidiu passar a semana fora do Rio. Os treinos para os duelos contra o Bragantino, amanhã, e o Fortaleza, no sábado, ambos fora da Cidade Maravilhosa, serão em Atibaia (SP). A novidade deve ser a volta de Thiago Maia, curado de uma lesão muscular.



» LUTA OLÍMPICA

A brasileira Laís Nunes não passou pela semifinal no Mundial de luta olímpica, ontem, e brigará pela medalha de bronze na categoria até 62 kg. A competição, a segunda mais importante da modalidade (atrás apenas dos Jogos Olímpicos), está sendo disputada em Oslo, na Noruega.