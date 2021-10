Reforço para equipes da saúde

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 19/1/21)

Após reunião ontem, o Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Distrito Federal definiu que os profissionais de saúde poderão tomar a terceira dose a partir de amanhã. Não será necessário agendamento, segundo integrantes do Executivo local. O atendimento a esse público terá início porque o DF recebeu cerca de 53,8 mil unidades de imunizantes destinadas ao reforço.

A aplicação será para quem tomou a segunda dose há, ao menos, seis meses. A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que o reforço valerá tanto para profissionais da rede pública quanto do sistema particular. “Os servidores poderão buscar a vacinação a partir desta quarta-feira, nas unidades básicas de saúde (UBSs), nas unidades de pronto-atendimento (UPAs) e nos hospitais da rede, conforme o local de lotação e a região de atuação”, informou a pasta, em nota. Quem não fizer parte do quadro de funcionários do órgão deverá se dirigir às UBSs.

Os pontos de atendimento para os profissionais da saúde serão divulgados hoje pela SES-DF. A previsão é de que haja 49 mil pessoas da categoria aptos a tomar a terceira dose. Além deles, podem receber o reforço no Distrito Federal: idosos com mais de 70 que tenham completado o ciclo vacinal há seis meses e imunossuprimidos graves, com mais de 18 anos e segunda aplicação registrada há, no mínimo, 28 dias. Esse grupo, porém, deve agendar o atendimento pelo site vacina.saude.df.gov.br.

No total, 2.213.705 habitantes do Distrito Federal — 72,5% da população — tomaram a primeira dose desde o começo da campanha, em 19 de janeiro, até ontem. Cerca de 1,28 milhão (41,9%) completaram o ciclo vacinal e 16.928 receberam aplicação do reforço.

Taxa de transmissão segue em alta

Pelo sexto dia consecutivo, o Distrito Federal registrou taxa de transmissão da covid-19 acima de 1, o que indica avanço da disseminação do novo coronavírus. Ontem, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), o indicador ficou em 1,14, mesmo valor registrado no domingo. O resultado quer dizer que cada grupo de 100 pessoas com o Sars-CoV-2 é capaz de infectar, em média, outros 114 indivíduos. Se o ritmo de confirmações diárias se mantiver, o DF deve alcançar hoje a assustadora marca de 500 mil casos da doença — quantidade equivalente a cerca de um sexto da população total do DF.

Ontem, em cerimônia de inauguração da Praça do Setor Comercial Sul, o governador Ibaneis Rocha (MDB) reconheceu que os números são preocupantes: “Estamos analisando-os junto à Secretaria de Saúde, mas temos perspectiva de abertura de mais 270 leitos em UTI (unidade de terapia intensiva) no DF, a partir de um julgamento que ocorrerá no Tribunal de Contas (do DF) na quarta-feira. (Com isso,) esperamos ter suporte para toda a população”. Em agosto, a Corte determinou a suspensão do processo de contratação de leitos e pediu explicações à SES-DF, em vista da diminuição da taxa de ocupação à época.

Ontem, a SES-DF confirmou mais 990 casos de covid-19 e 15 mortes provocadas pela doença. O total de infectados ficou em 499.033, e o de vítimas passou de 10,5 mil. Com a atualização, a média móvel de óbitos subiu 25% em relação ao verificado 14 dias antes. Já o indicador referente aos casos ficou 3,2% acima do resultado de duas semanas atrás. Variações abaixo de 15% demonstram situação de estabilidade no dia.

Colaborou Cibele Moreira