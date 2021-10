Direitos e deveres na infância é tema de curso da Defensoria Pública

CB Correio Braziliense

(crédito: Defensoria Pública do DF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) irá realizar, nesta quinta-feira (7/10), a terceira aula do curso “Mais de Dez Anos de Educação em Direitos”. O tema da aula será sobre a infância e os seus direitos e conta com a orientação do Defensor Público e Coordenador da Assessoria Especial da DPDF, Danniel Vargas. A aula será transmitida pela plataforma Zoom, às 10h.



O direito de ser criança é apresentado no segundo e no terceiro tempo da cartilha Os Direitos e Deveres da Vida Humana, composto por estudos de caso, análises de mitos e verdades, além da indicação de obras literárias e audiovisuais.

As duas primeiras aulas abordaram a fase do nascimento e a terceira conta com o momento da infância. O segundo capítulo fala sobre os direitos e deveres de ser criança e o direito à educação, considerando todo o contexto que pode atingir esse grupo.

O material disciplinar aborda garantias legais e violência. A terceira aula irá orientar sobre o ato de bater para educar uma criança, buscando orientar que essa atitude pode prejudicar e influenciar uma postura mais agressiva e causar danos psicológicos profundos. O abandono familiar, alienação parental e negligência também serão discutidos na aula.

Sobre o curso

O curso, realizado pela DPDF e instituições parceiras, busca contemplar ações que simplifiquem o mundo jurídico, prezando pela acessibilidade e compreensão cidadã a partir de temas de educação em direitos como instrumentos de inserção social. As aulas tratam de direitos e deveres da infância, adolescência, juventude, vida adulta e idosos.

Os participantes que tiverem uma frequência mínima de 75% poderão emitir o certificado pela Escola de Assistência Jurídica (EASJUR). Para concluir a formação é preciso entregar a redação até o penúltimo encontro, obrigatório para formação.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal