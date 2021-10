Seagri-DF abre chamada pública para aquisição de cesta verde

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo/Agência Brasília)

A Secretaria da Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) abriu uma nova chamada pública para aquisição de cestas de alimentos. O benefício faz parte do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura (Papa/DF). Ao todo serão distribuídas 6.218 cestas verdes compostas por frutas,verduras e legumes.



A cesta irá beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Lúcio Flávio da Silva, diretor de Compras Institucionais da Seagri, destacou que a aquisição se justifica pela necessidade de prestar apoio também ao setor produtivo da agricultura familiar que se fragilizou devido à pandemia. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu cerca de R$ 200 mil no programa.

As entregas devem ocorrer quatro semanas após assinatura do contrato no Banco de Alimentos de Brasília, localizado no SIA trecho 10, e em outros locais que ainda não foram informados pela Seagri-DF. O horário de entrega será das 8h às 10h30.

O cronograma de entrega será divulgado após assinatura do contrato. Os agricultores interessados em participar devem entregar as propostas técnicas de venda e os documentos de habilitação que constam no edital até o dia 18 de outubro no setor de Protocolo da Seagri-DF.

*Com informações da Seagri-DF