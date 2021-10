Mega-Sena sorteia R$ 35 milhÃµes hojeÂ 

C » CIBELE MOREIRA

Um dos prêmios mais cobiçados entre os brasileiros está, mais uma vez, acumulado. Pela quinta rodada consecutiva, nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena, e o valor sorteado subiu para R$ 35 milhões. Quem quiser tentar a sorte, ainda dá tempo. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica ou pelo site loterias.caixa.gov.br. O sorteio ocorre hoje, às 20h.

No último sábado, a Mega-Sena sorteou os números 10-12-26-29-35-60. A loteria premiou 61 pessoas que acertaram cinco números; cada jogo faturou R$ 45.170,89. Outras 4.773 apostas levaram o prêmio de R$ 824,70 pela quadra, sendo que 122 jogos foram realizados em lotéricas do Distrito Federal.

Morador do Sudoeste, Leon Rosa, 41 anos, conta que a fezinha não pode faltar em todo o sorteio da Mega-Sena. “Sempre jogo, se não for na lotérica, faço pela internet. Mas não deixo de jogar”, conta. “Com o prêmio, dá para ajudar muita gente, montar uma empresa. E claro, vou estudar primeiro para não falir o negócio por má gestão”, pondera Leon, que é apostador da Mega há mais de 20 anos. “Uma hora chega o meu dia, não vou desistir até ganhar o prêmio total”, afirma ele, que com a bolada também quer ajudar em causas sociais.

O valor da cartela, com seis dezenas marcadas, é R$ 4,50. A com sete marcações, sobe para R$ 31,50, e a de oito custa R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo. O apostador também pode adquirir as cotas dos bolões organizados pelas lotéricas. O custo varia de acordo com cada estabelecimento. A probabilidade de vencer pela aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões.

Para fazer o jogo pela internet, é preciso acessar o site da Loteria Online e fazer um cadastro. Após o preenchimento dos dados, é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado. O valor mínimo na plataforma é de R$ 30, e o máximo de R$ 945, por dia. O serviço on-line funciona 24h por dia, porém o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas.