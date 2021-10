Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Vacina é o presentão de Dia das Crianças para o comércio

Entre a próxima sexta-feira e o Dia das Crianças, 12 de outubro, pelo menos 300 mil pessoas irão às lojas de rua e de shoppings do DF comprar presentes para a garotada. O cálculo é do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista). O número representa crescimento de 12% em relação à mesma data em 2020.

Escolha dos filhos

O levantamento aponta que 70% dos pais gostam de levar os filhos ao comércio para que eles escolham os presentes, evitando, assim, voltar para trocá-los. O gasto médio deve ser de R$ 110 contra R$ 70 do ano passado.



R$ 80 milhões

Valor que o Dia das Crianças deverá injetar no comércio do DF, contra R$ 49 milhões de 2020.

Fecomércio tem apoio de Reguffe para PLP 05/21

Representantes da Fecomércio-DF e do Sindiatacadista estiveram no Senado para tratar do PLP 05/21, que autoriza os estados a prorrogar por até 15 anos os incentivos fiscais ao setor de comércio e serviços. Em conversa com o vice-presidente da Federação, Álvaro Silveira Júnior, e o presidente do Sindiatacadista, Lysipo Gomide, o senador Reguffe (Podemos/DF) disse ser favorável à proposta. “Acho justo que seja autorizado também para o comércio o que já vale para a indústria, essa equidade”, explicou o senador.



Inaugurações e aniversários

Novos empreendimentos da gastronomia estão abrindo na cidade e outros comemorando aniversário. Investimentos corajosos em tempo de pandemia. A Vasto, casa de carnes do grupo Coco Bambu, acaba de abrir a nova unidade, na 108 Sul, num amplo espaço reformado, onde, por muitos anos, funcionou o Ballet Norma Lillia. E o Café das Orquídeas, da chef Keli Mayer, na 116 Sul, celebra nesta semana um ano de sucesso.



Homenagem a Márcia Kubitschek

A PaulOOctavio lançou no sábado passado seu mais novo empreendimento, o residencial Márcia Kubitschek. Uma homenagem à deputada federal constituinte, vice-governadora do DF e filha do fundador de Brasília. O edifício será construído na Quadra 103, Bloco A, no Noroeste. Muitas pessoas passaram pela Central de Vendas para conhecer o belo projeto do escritório MKZ Arquitetura. O presidente do Codese DF, Leonardo Ávila, com a família, prestigiou o evento, que contou com as presenças de Paulo Octávio e Pedro Ávila, diretor comercial da construtora.



Sesc valoriza pioneiros

Para valorizar a contribuição de pioneiros do comércio, o Sesc-DF prestou uma homenagem a dois protagonistas da instituição. A unidade da 913 Sul receberá o nome do empresário e conselheiro consultivo e um dos fundadores da Fecomércio Mitri Moufarrege, e o espaço da Policlínica se chamará Edy Elly Bender Kohnert Seidler, em reconhecimento à empresária do Laboratório Brasiliense e conselheira do Sesc.



Serviço voluntário

“A ideia é que todas as unidades do Sesc e do Senac tenham o nome de um representante. Isso porque nós fazemos esse trabalho de forma voluntária. É um justo reconhecimento para quem presta tantos serviços”, disse o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.