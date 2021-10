Paradinhas

CB Correio Braziliense

» EM SÃO PAULO

O Corinthians tomou um susto quando o Bahia saiu na frente, ontem, com Gilberto, mas não teve problemas para vencer de virada, por 3 x 1, na Neo Química Arena. Os gols do alvinegro foram de Roger Guedes, Cantillo e Jô.



» EM RECIFE

Sport e Juventude fazem duelo direto contra o rebaixamento, às 19h, na Arena Pernambuco. O rubro-negro tenta se afastar dos problemas extracampo para escapar do Z-4, a equipe gaúcha quer apenas seguir fora da degola.



» EM FORTALEZA

Com a moral baixa pela derrota para o líder, o Inter vai ter de se superar, às 19h, no Castelão, diante do Ceará. A equipe cearense almeja uma vaga na Libertadores e, para isso, quer aproveitar o momento instável do adversário.



» EM GOIÂNIA

De olho na Libertadores, Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam, às 19h, no Antônio Accioly. O Dragão vem com fôlego após encerrar uma sequência negativa. Já o Furacão promoverá a estreia do técnico Alberto Valentim.



» NO RIO DE JANEIRO

Hoje será especial para o Fluminense. O time vai reencontrar seus torcedores após 577 dias. O duelo das 21h30, no Maracanã, também é importante pela briga direta com o Fortaleza por uma vaga na zona da Libertadores.



» EM PORTO ALEGRE

Após a derrota para o Sport, o técnico Luiz Felipe Scolari disse que detectaria problemas no Grêmio e iria resolvê-los para o duelo de hoje, às 21h30, na Arena, com o Cuiabá. Uma derrota pode custar o cargo do treinador.