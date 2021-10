Pia convoca goleira do Minas Brasília

MN Maíra Nunes

Goleira do Minas Brasília, Karen é um dos nomes novos a ter oportunidade na Seleção Brasileira comandada pela técnica Pia Sundhage. A atleta de 28 anos foi anunciada entre as 23 convocadas, ontem, e terá a primeira chance de vestir a amarelinha nos amistosos contra a Austrália, em 23 e 26 de outubro, no Commbank Stadium, em Sydney.

“Me sinto lisonjeada. Confesso que não esperava, mas estou muito feliz, em êxtase, esperando por esse momento de vestir a amarelinha”, comentou. Nascida em São Paulo, ela foi chamada após se destacar no Campeonato Brasileiro com boas atuações no Minas Brasília, apesar da campanha ruim do clube que ocasionou o rebaixamento para a Série A2.

Com objetivo de ter mais tempo em campo, a goleira chegou no time candango em janeiro vinda do Palmeiras. “As presidentes (Nayara e Nayeri Albuquerque) me cativaram dizendo que gostariam de contar comigo, que confiavam no meu trabalho e que eu agregaria muito no elenco. Isso foi a base para que eu viesse de coração aberto”, contou a goleira titular da primeira equipe de Brasília a disputar a elite feminina.

Os amistosos que a Seleção disputará fazem parte da data Fifa e servirão como preparatórios para a Copa América 2022. “Estou um pouco ansiosa, mas com os pés no chão. Sempre tive essa ambição. Fico muito feliz que esse momento tenha chegado”, comemorou.

Masculino

Na Seleção Brasileira masculina, o dia foi de baixa importante. Após apresentar um quadro de infecção dentária, o volante e capitão Casemiro foi cortado. Para o lugar vago na posição, o técnico Tite convocou Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra. O atleta, campeão olímpico em Tóquio, se juntará ao grupo canarinho para os jogos contra Venezuela, amanhã, Colômbia e Uruguai, pelas Eliminatórias.