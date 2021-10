Viajantes de primeira classe

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

A briga particular de Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro seguirá, hoje, bem longe dos domínios de cada uma das equipes. Os três primeiros colocados da competição nacional atuam fora de casa e apostam no aproveitamento acima de 50% como visitantes para não darem brechas aos adversários. Às 19h, o Galo será recebido pela Chapecoense, na Arena Condá. Quando o relógio marcar 20h30, o rubro-negro pega o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Às 21h30, fechando o dia de rodada, o alviverde enfrenta o América-MG, no Independência.

Muito da vantagem de dez pontos do Atlético-MG na liderança se explica exatamente pelo desempenho fora de casa. O Galo é o time de melhor aproveitamento como viajante no Brasileirão: 66,67%. Quando está fora do Rio de Janeiro, o Flamengo também não costuma decepcionar seus torcedores. O rubro-negro levou para casa 62,96% dos pontos em disputa. O mais instável no quesito entre os líderes é o Palmeiras. Com 53,33%, o alviverde tem apenas a sétima campanha geral longe dos seus domínios. A missão dos três nesta rodada é voltar com os três pontos na mala.

O Atlético-MG terá pela frente um time oposto em diversos quesitos. Lanterna do Brasileirão, a Chapecoense costuma ser bastante agradável com quem visita a Arena Condá. Os catarinenses não venceram nenhum adversário em casa. O Galo, porém, não quer cair na armadilha. “É um campeonato muito traiçoeiro, que a gente não pode relaxar. Toda partida a gente tem que encarar como uma final e não pode ser diferente”, ressaltou o volante Jair. Fora de casa, o time mineiro terá diversos desfalques: Mariano, Savarino, Zaracho, Vargas, Diego Costa, Guilherme Arana, Junior Alonso e Alan Franco não jogam.

O Flamengo também terá um rival bipolar em casa. Mesmo bem na Série A, o Bragantino está no Z-4 dos mandantes com a 17º campanha. Os cariocas terão dois jogos longe do Maracanã pela frente e montaram base em Atibaia (SP). A volta ao Rio de Janeiro será em 12 de outubro. A meta é pontuar para encostar no líder. “Temos uma distância atrás, mas temos jogos a menos. O importante é buscar os três pontos a cada partida e ver o que vai acontecer. É difícil, mas não é impossível”, cravou o técnico Renato Gaúcho. Gustavo Henrique, Diego, David Luiz, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel estão fora. Bruno Henrique é dúvida. O rubro-negro deve ter Vitinho e outros reservas como titulares.

Além do aproveitamento instável, o Palmeiras terá um adversário mais duro em casa. Lutando contra a queda, o América-MG tem a 10ª campanha como mandante e aposta nisso para ficar na Série A. O alviverde, porém, precisa vencer para não ficar mais longe da taça. “Nada é impossível. O campeonato ainda não acabou, tem muitos jogos pela frente, o Atlético-MG pode, sim, tropeçar pelo caminho e podemos ter uma série de vitórias para crescer na competição”, prospectou o lateral Gabriel Menino. O time também está bastante desfalcado. Weverton, Gómez, Piquerez, Victor Luis, Mayke e Marcos Rocha estão fora.



Aproveitamento fora de casa

» Atlético-MG66,67%

» Flamengo62,96%

» Palmeiras53,33%



Série A

PJVSG

1. Atlético-MG49 22 15 20

2. Palmeiras39 22 12 8

3. Flamengo38 20 12 20

4. Fortaleza36 23 10 4

5. Bragantino34 22 8 8

6. Corinthians34 23 8 3

7. Internacional32 22 8 3

8. Fluminense32 22 8 0

9. Athletico-PR30 22 9 0

10. Atlético-GO30 22 7 0

11. Cuiabá29 23 6 -1

12. Ceará28 21 6 -1

13. São Paulo28 23 6 -5

14. América-MG27 23 6 -3

15. Juventude27 23 6 -4

16. Santos24 22 5 -8

17. Bahia23 22 6 -10

18. Grêmio22 21 6 -6

19. Sport20 23 4 -10

20. Chapecoense11 23 1 -18