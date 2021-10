Mais um dia de calor no DF: temperatura pode chegar a 34ºC nesta quarta-feira

JE Júlia Eleutério

Brasilienses vão enfrentar mais um dia de calor no Distrito Federal nesta quarta-feira (6/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 34ºC no período da tarde. A mínima foi registrada em Águas Emendadas e no Gama no início da manhã com 16ºC. Junto com o tempo quente, a umidade relativa do ar pode atingir 15%. A máxima deve ser de 85%.

Na região do Plano Piloto, a previsão do tempo não será muito diferente de todo o DF. A temperatura máxima ficará em torno de 33ºC, enquanto a umidade do ar mínima será de 20%. Nas primeiras horas do dia, a área central de Brasília registrou a mínima de 19ºC com 60% de umidade.

O céu terá muitas nuvens ao longo do dia e há a possibilidade de chuvas isoladas no período entre a tarde e a noite. Para o meteorologista Mamedes Melo, as chuvas devem ficar mais presentes somente na semana seguinte. “Tudo está indicando que as chuvas devem voltar mesmo na próxima semana”, analisa.

Cuidados

Com a umidade relativa do ar atingindo porcentagens mais baixas, os brasilienses devem tomar alguns cuidados como: umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; consumir bastante água; evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h; evitar aglomerações em ambientes fechados e abafados e; usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.