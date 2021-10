Morre o professor e ex diretor do CEF 02 de Planaltina Alenir Melo

RN Renata Nagashima

(crédito: reprodução)

O professor aposentado da rede pública do Distrito Federal Alenir Gonçalves de Melo, morreu, na última terça-feira (5/10). O educador infantil, que lutava contra o câncer, marcou a trajetória buscando por uma educação com mais qualidade para as escolas públicas.

Em nota de pesar, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) comunicou a morte do docente. “A diretoria colegiada do Sinpro se solidariza com amigos e familiares, e lamenta muito a perda desse tão estimado companheiro, que certamente fará falta a todos e todas que conviveram com ele”, disse no texto.

O sindicado destacou que Alenir foi diretor do CEF 02 de Planaltina, onde deixou grandes amigos, e uma trajetória de alegria, generosidade e compromisso com a luta em defesa da escola pública.

O velório do educador ocorreu na manhã desta quarta-feira (6/10), na Igreja Velha (Igrejinha), em Planaltina. O sepultamento foi em Formosa-GO.