CURSOS



Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até o dia 13 de outubro ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Mestrado nos EUA

O Programa Oportunidades Acadêmicas, uma das iniciativas desenvolvidas pelo EducationUSA, aposta na diversidade e inclusão nas universidades americanas. A iniciativa paga todas as despesas relacionadas a candidaturas de alunos brasileiros com desempenho acadêmico acima da média, mas com recursos financeiros limitados para ingressar em universidades norte-americanas. A nova seletiva está aberta para interessados em mestrado e doutorado nos EUA e vai até o dia 10 de outubro. Inscrições gratuitas no link bit.ly/OPPGrad2021.



MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.



Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, no Infinu (CRS 506 bloco A loja 67). A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h. Abertura: 23 de setembro, às 18h30. Acesso livre. Em tempos de pandemia de covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento social e usem máscara durante a visita à exposição.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



OUTROS

Fotografia

A exposição Anônimos — fotografias de Armando Salmito, com curadoria de Patrícia Lira, fica em cartaz até 30 de setembro, na Galeria Olho de Águia (CNF 1, Edifício Praia Mar, loja 12 ­ Taguatinga Norte). Entrada gratuita. De terça a domingo, das 15h à 0h. Classificação indicativa livre.

Solidariedade

O IESB em Ação, programa de responsabilidade social da instituição, está arrecadando agasalhos e livros do gênero infantil ou infanto juvenil. As doações podem ser feitas até 11 de outubro na recepção de um dos três campi IESB: Asa Norte (609); Asa Sul (614) e Ceilândia. Mais informações: 9 9293-7507.

Arena de jogos

Já pensou em ter seus jogos favoritos num só lugar? Essa é a proposta da Arena Gamer, desenvolvida pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Fujioka, para o Dia das Crianças. Além da atração, o shopping oferecerá para seus clientes a promoção Compre e Concorra, com o sorteio de oito PlayStations 5. O evento acontece entre os dias 23 de setembro e 14 de outubro de forma gratuita e com agendamento no local. Para participar, basta retirar os ingressos no balcão de informações do evento mediante pré-agendamento na própria Arena Gamer, localizada na Praça Central. Com o objetivo de manter os protocolos de segurança, a participação está sujeita à lotação do horário.

Inovação

Startups, empreendedores, investidores, universidades, coworkings, escolas, influenciadores e prestadores de serviços especializados poderão colaborar para a construção do Observatório do Ecossistema da Inovação (Inovatório). A iniciativa, liderada pela Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Brasil (Brasil Startups), com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF) suprirá a falta de dados estruturados e informações atualizadas sobre o universo da inovação no DF e Ride. A proposta é conectar empreendimentos, compartilhar dados e contribuir para a elaboração de políticas públicas mais eficientes para a região. Os interessados em participar do mapeamento deverão acessar o portal https://inovatorio.org/mapeamento.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.