Regional de ensino Ã© investigada

A Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Recanto das Emas é alvo de investigação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil do DF. Deflagada ontem, a operação Nota Zero apura indícios de irregularidades na utilização dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). Contratos com superfaturamento de até 279% teriam sido firmados com empresas vinculadas a servidores da regional para executar obras e serviços.

Foram cumpridos, ontem, 17 mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam U$ 3 mil, R$ 40 mil e uma arma não registrada. O dono do armamento foi preso por porte ilegal. Investigadores acreditam que o provável modus operandi do esquema consistia no direcionamento de contratos para pessoas jurídicas vinculadas aos servidores da CRE do Recanto das Emas, que simulavam uma competição entre si. Os processos eram direcionados para que essas empresas “vencessem”.

Em nota, a Secretaria de Educação esclareceu que “apoia incondicionalmente as investigações e espera que elas esclareçam de forma cabal todas as denúncias. O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) é fonte de constante preocupação da Secretaria”.

Durante evento oficial no Restaurante Comunitário da Estrutural, o governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu fazer uma vistoria de possíveis irregularidades existentes no Pdaf. “O que precisamos, agora, é reestruturar a forma de se gastar esse dinheiro do Pdaf para que a gente possa ter mais segurança, e que não tenhamos mais escândalos como esses que vêm acontecendo”, frisou Ibaneis.