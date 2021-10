Capital S/A

SS Samanta Sallum

Tecnologia humanizada, o alicerce do sucesso empresarial

Sandra Costa (foto) tem mais do que uma história inspiradora. Tem lições de um aprendizado que faz questão de compartilhar com o que chama carinhosamente de família Sabin e, também, com todos aqueles que buscam alcançar o sucesso no empreendedorismo. Ao lado da sócia, Janete Vaz, a bioquímica virou empresária e construiu um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país, que não para de crescer. Criado em Brasília em 1984, fez recentes aquisições — a última, no Mato Grosso. Acaba de inaugurar uma unidade no Aeroporto de Brasília e foca, agora, em ampliar o atendimento de diagnóstico por imagem, além do Sabin Prime, serviço de check-ups. Sandra, que foi apontada como uma das mulheres mais influentes do Brasil pela revista Forbes, explica o segredo do sucesso: buscar o que é mais moderno em tecnologia sem abrir mão de uma relação humanizada com os clientes e colaboradores.



Ir até o cliente

“À época em que começamos a abrir as unidades, a concorrência, por estar tão bem posicionada, deitada no berço esplêndido, olhava para a gente como duas mulheres tão pequenas e não inovava”, lembra Sandra. Enquanto isso, “as pequenas”, perseverantes, foram atrás de novos mercados fora do Plano Piloto, cativando e fidelizando a clientela.



Finanças e saúde mental

Há cinco anos, Sandra e Janete, assediadas por propostas de abertura do capital da empresa, tomaram uma importante decisão. Em vez disso, optaram por profissionalizar ainda mais a gestão do grupo e criaram um conselho administrativo. Lídia Abdalla, funcionária de carreira da empresa, tornou-se a CEO. Sandra e Janete se revezam na presidência. Essa foi uma forma de manter os pilares conceituais do grupo. “Foi um passo muito importante, para garantir a longevidade do Sabin. Agora, por exemplo, na pandemia, fomos colocados à prova. A gente teve de buscar um equilíbrio entre o pilar financeiro e a saúde mental das pessoas”, aponta.



Telemedicina

Sandra sempre foi interessada e conectada com os avanços tecnológicos do setor. E buscou no mundo formas para trazer inovações à empresa. “Tivemos de nos transformar rapidamente, e a saúde nunca foi digital: era mais olho no olho. Porém, agora, a telemedicina veio para ficar, e lançamos nossa plataforma de saúde digital. Em 2018, visitamos Israel, para conhecer o centro de inovação deles. Fizemos um investimento para que pudéssemos ter acesso em primeira mão a essas tecnologias. E estamos colhendo agora os resultados”, conta Sandra.



Novidades na 201 Norte

A comercial da 201 Norte está inaugurando novos empreendimentos. Depois do Debochebar!, é a vez de a Meat House Prime, boutique de carnes especiais, abrir na região. Com decoração moderna e inspirada no Meatpacking District de Nova York, a loja ainda é nova, mas o segredo para conquistar o cliente está nas variadas peças nacionais e importadas. Um diferencial é que fornece grandes quantidades, mas tem o produto para consumo individual, evitando desperdícios. E atende bem quem quer preparar uma refeição para si próprio com uma saborosa carne.



Dicas e harmonização

“A MHP deseja que seus clientes tenham uma experiência personalizada e exclusiva, do momento da compra do produto ao consumo. Dando dicas de como aproveitar o sabor ao máximo, seja sobre o armazenamento correto ou receitas e harmonizações”, conta Artur Arêas, sócio da empresa com Christiano Dombroski e Marcelo Areas.



Setor atacadista tem vitória no Senado

Depois de meses de mobilização, o setor produtivo conseguiu a aprovação do PLP nº 5/21 no Congresso Nacional. Ontem, passou no Senado o texto que autoriza os estados e o DF a prorrogar por até 15 anos os incentivos fiscais ao setor de comércio e serviços. Teve 67 votos favoráveis e três contra. Os três senadores do Distrito Federal votaram a favor. “O bom senso prevaleceu. Foi uma grande vitória do setor e da sociedade. Sem esses incentivos, muitas empresas fechariam as portas, deixando de gerar emprego e renda”, disse o presidente do Sindiatacadista, Lysipo Gomide.