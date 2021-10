Mais 117 servidores para a Sedes

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 13/4/21)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que o GDF convocará 117 profissionais aprovados no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). “Hoje (ontem), por exemplo, eu saí de casa com a missão de nomear mais servidores da Sedes. Aí, fica o compromisso de fechar a nomeação de mais 117 concursados da Sedes, já para os próximos dias”, disse Ibaneis, ontem, no Restaurante Comunitário da Estrutural.

Há mais de um ano à frente da gestão da Sedes-DF, a secretária Mayara Rocha lembra que quando assumiu o cargo, a secretaria tinha 1.179 servidores na área da assistência social. Desde então, mais de 550 profissionais foram nomeados. “Neste período, realizamos a nomeação de mais de 550 aprovados no concurso. Agora, com o anúncio feito pelo governador, destas novas 117 nomeações nos próximos dias, vamos ter uma reestruturação do quadro de pessoal da secretaria em mais de 50%. Essa é a comprovação que o governador tem um olhar social, porque não basta ter benefícios, é preciso ampliar e qualificar os atendimentos realizados nas nossas unidades”, enfatizou.

Mayara Rocha ressalta, também, que o governador se comprometeu em preencher todos os cargos em vacância da secretaria até o fim deste ano. “Estamos trabalhando, junto com a área econômica do governo, para nomear todos os cargos que estão vagos na Sedes, seja por motivo de aposentadoria de um servidor, falecimento ou até mesmo por pedido de exoneração de servidor que passou em outro concurso. E é importante destacar que esse número é flutuante, muda constantemente. Mas é fato que todas as nomeações por motivo de vacâncias serão supridas e, assim, vamos ampliar ainda mais os nossos atendimentos”, garantiu.

O governo abriu, este ano, dois novos Cras — um no Sol Nascente e outro no Recanto das Emas. Ontem, foi reinaugurado o Centro de Atendimento Especializado de Assistência Social (Creas) da Estrutural. A secretária celebrou a iniciativa. Para Mayara, a área está entre as prioridades do GDF. “Desde 2014, não tínhamos novas unidades de atendimento social no DF, ou seja, quase dez anos sem ampliação da rede de proteção social. Mas neste período, a população da capital cresceu consideravelmente, o que exigia uma reestruturação na oferta dos serviços, como também do quadro de servidores”, disse.

“Não adianta convocar novos servidores se não temos onde colocá-los para trabalhar. Como gestora, preciso ter a percepção das condições de trabalho dos atuais servidores. Por isso, também estamos atuando no fortalecimento da rede de atendimento, seja com a realização de pequenos reparos, como a reforma de unidades, e até mesmo a inauguração de novos espaços”, complementou a secretária.