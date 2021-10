GDF aprova o Projeto de Parcelamento do Solo em Ceilândia

CB Correio Braziliense

O governador Ibaneis Rocha (MDB) aprovou, nesta quinta-feira (7/10), o Projeto de Parcelamento do Solo de Revitalização da Avenida MN-3, no Trecho 01 de Ceilândia. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta.

Os endereços que receberam a aprovação estão livres da cobrança da Outorga Onerosa de alteração de Uso (Onalt). A exclusão da cobrança é exclusiva à aprovação do parcelamento, ressalvando-se a possibilidade de sua cobrança, na forma da legislação aplicável, caso haja alguma alteração de uso ou atividades das unidades imobiliárias que compõem o parcelamento aprovado.

Os documentos urbanísticos que se referem à aprovação do projeto podem ser acessados pelo site: http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/

Confira:

Verifique a lista dos endereços com possibilidade de parcelamento, de acordo com o Decreto Nº 42,582.