DD Darciane Diogo RN Renata Nagashima

(crédito: Material cedido ao Correio)

Dois criminosos armados com um fuzil entraram em um mercado, na noite da última quarta-feira (6/10), em Vicente Pires, e renderam funcionários. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), eles levaram seis celulares, havaianas e o salário de uma funcionária.

O delegado da 38ª Delegacia de Polícia (DP), João Ataliba, que investiga o caso, afirmou que o mercado estava com clientes no momento do crime. Os três desceram de um caminhão, que foi roubado na terça-feira (5/10), em Taguatinga Norte. Depois do roubo, eles abandonaram o veículo em Vicente Pires.

Imagens do circuito interno de segurança flagraram o momento do crime. Eles entram no mercado e chegam a empurrar uma funcionária. A ação do grupo durou menos de dois minutos.

Os criminosos estão foragidos. A PCDF ressaltou que quem tiver notícias sobre o paradeiro dos assaltantes deve entrar em contato com a polícia pelo 197.

Aguarde mais informações.