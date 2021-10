CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 8/5/19)

Na manhã desta quinta-feira (7/10), três covas em uma área verde chamaram a atenção de quem passava na região do Setor de Clubes Sul, perto da ponte JK. Após denúncias, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi até o local averiguar a situação.



De acordo com relatos dos funcionários de clubes da região, três capivaras foram atacadas e mortas por cachorros e, devido ao mau cheiro, um trator de um clube jogou terra sobre os animais. Os agentes da PM orientam que em casos assim seja acionado o órgão responsável por recolher os animais.

No DF o responsável por essa atividade, caso o animal esteja nas vias públicas, é o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Vale destacar que, caso o animal esteja dentro de alguma propriedade, a responsabilidade do encaminhamento é do proprietário. Para avisar o SLU sobre animais mortos nas vias públicas, basta acionar o 162 ou acessar a ouvidoria.df.gov.br.



Ataque de capivara



No começo de setembro, outro episódio inusitado envolveu as capivaras. Um dos animais atacou um homem no Lago Paranoá, próximo ao Clube de Aeronáutica, no Setor de Clubes Esportivos Nortes.



A vítima foi mordida na região das costas, próximo ao ombro, e também sofreu arranhões. Uma pessoa que estava do lado de fora da água no momento do ocorrido gravou o episódio. Após o ataque, a capivara continuou nadando.