Sejus Mais Perto do Cidadão estará no Sol Nascente nesta sexta

CB Correio Braziliense

Nesta sexta-feira (8/10), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) vai promover diversas atividades culturais e serviços de cidadania na região do Sol Nascente, em Ceilândia, por meio do programa Sejus Mais Perto do Cidadão.

A ação focará na campanha internacional Outubro Rosa e, em parceria com o Sesc, vai levar a Carreta da Mulher para oferecer atendimento de conscientização, orientação e prevenção do Câncer de Mama.



Diversos serviços públicos serão oferecidos à população, como Na Hora, Procon, assistência jurídica, emissão gratuita do RG pela Polícia Civil, atividades de lazer para crianças, atendimento médico, assistentes sociais e psicólogos. Haverá também apresentações culturais e venda de produtos orgânicos produzidos por socioeducandos. As atividades também acontecerão no sábado (9/10), a partir das 9h, na Escola JK.

Cursos profissionalizantes para agente de portaria, recepcionistas e confeitaria serão oferecidos para a população. Os interessados em participar devem fazer a inscrição pelo site da Sejus.

