Desenvolve DF começa em Ceilândia

JE Júlia Eleutério

Começou ontem, em Ceilândia, a Caravana Desenvolve DF. A iniciativa visa divulgar o programa que atende empresários e empreendedores brasilienses, além de capacitá-los com palestras e treinamentos. Durante o lançamento do projeto, governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que avaliava a possibilidade de ponto facultativo para os servidores do GDF na segunda-feira, devido ao feriado nacional do dia 12 de outubro. Ontem à noite, o chefe do Executivo local confirmou a medida ao Correio. O decreto será publicado hoje.

O Desenvolve DF foi aprovado pela Câmara Legislativa para melhorar os antigos serviços do Pró-DF, Programa de Desenvolvimento Industrial (Proin), Programa de Defesa do Consumidor (Prodecon) e Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços (Pades). Ao lado da Administração Regional da Ceilândia, o local fará os atendimentos até o próximo dia 16 de outubro. Após isso, o governo prevê que haja o evento em outras regiões.

Segundo o governador, o programa foi criado para melhorar a vida de quem empreende e gera empregos no DF. “São vários anos com muitos problemas a respeito desse Pró-DF 1 e 2. A ideia é exatamente regularizar essas empresas, dando condições para que elas possam vir a crescer. É uma campanha que vem completa”, destacou Ibaneis. “Nós temos muitas empresas aqui na Ceilândia que precisam passar por esse processo de regularização’’, acrescentou. Estima-se que cerca de 800 empresas foram atendidas ontem.

Regularização

É o caso da empresária Adelma Rodrigues, 45 anos, no ramo de serralheria há duas décadas. Ela busca regularização do lote na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Ceilândia, onde tem uma loja. “Lutando para regularizar e esperando realmente que funcione, para que eu consiga melhorar meu negócio”, ressaltou a moradora do P Sul, que faz parte do Pró-DF 1.

No local, são oferecidos cinco tipos de atendimento aos empreendedores: análise técnica de processos em andamento dos antigos programas; orientação quanto à abertura de empresas, registro e licenciamento e demais dúvidas do setor; auxílio para autônomos informais na abertura da categoria Microempreendedor Individual (MEI); orientação de contadores especializados em gestão empresarial e planejamento tributário; e orientação com representantes de bancos sobre acessos a linhas de crédito.