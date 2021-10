Grupo é preso por fraudar cartões

RN Renata Nagashima - Pedro Marra

Uma quadrilha, liderada por um pastor evangélico, que aliciava porteiros foi presa ontem por fraude em solicitação de segunda via de cartões de crédito. Diante da Operação Segunda Via, policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf) identificaram crimes como o uso de documento falso, invasão e venda irregular de imóveis, parcelamento de terras, comercialização de pedras preciosas e venda ilegal de munições e armas.

O delegado Wisllei Salomão, coordenador da Corf, diz que as investigações tiveram início no ano passado, quando a divisão começou a apurar fraude em solicitações de segunda via de cartões. Os suspeitos tinham ajuda de porteiros, que recebiam as correspondências em endereços de Vicente Pires e da Asa Sul. “Os criminosos, com dados bancários de moradores de várias regiões do país, sobretudo do Nordeste, solicitavam a segunda via do cartão de crédito, que era recebida no DF por porteiros já previamente aliciados. Por cada correspondência ilegal, os porteiros recebiam R$ 50”, explicou Salomão. Com os cartões em mãos, os criminosos gastavam, em média, de R$ 2 mil a R$ 3 mil.

A equipe cumpriu nove mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em Águas Claras, no Guará, em Taguatinga, no Riacho Fundo 2 e no Park Way. Os policiais apreenderam 6 kg de esmeraldas, 3 kg de rubi e 12 kg de alexandrita. De acordo com a PCDF, as pedras estão avaliadas em R$ 1,5 milhão. Os suspeitos usavam empresas de fachada no nome de “laranjas” para não levantar suspeitas a respeito do lucro com os crimes. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo.

Vicente Pires

Dois criminosos armados com um fuzil entraram em um mercado, na noite de quarta-feira, em Vicente Pires, e renderam funcionários do estabelecimento. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), eles levaram seis celulares, havaianas e o salário de uma colaboradora do local.

A ação do grupo durou menos de dois minutos. O mercado estava com clientes no momento do crime. Os três desceram de um caminhão, que foi roubado na terça-feira, em Taguatinga Norte. Depois do assalto, eles abandonaram o veículo em Vicente Pires. Os criminosos estão foragidos. Quem tiver notícias sobre os assaltantes deve entrar em contato com o 197.