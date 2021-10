Capital S/A

CB Correio Braziliense

“Abra a sua mente antes de abrir a sua boca”

Aristófanes

O lado sério da Cia de Comédia G7

Marco Antônio Santos Wanderlei, 48 anos, é um administrador de empresas com extenso currículo no mundo corporativo, como a Claro, onde trabalhou por 10 anos. Mas ele se especializou na gestão de pequenos negócios, e há seis anos decidiu mergulhar numa aventura teatral. Foi convidado a assumir a parte administrativa e empresarial da Cia de Comédia G7, um grande sucesso brasiliense.

Faturamento

Marco entrou com a missão de profissionalizar a gestão do grupo e elevar seu faturamento anual. Em dois anos, conseguiu aumentar em 50% e, se não fosse a pandemia, já teria chegado a 100% de crescimento.

Imersão

Ele conta que, para entender realmente o novo negócio em que entrava, fez uma imersão por três meses no teatro. Quis trabalhar em todas as áreas, da bilheteria até a iluminação. “Precisava conhecer todos os bastidores de uma produção teatral e me apaixonei”, conta ele, que é brasiliense “com muito orgulho”.

Recorde de ingressos

Ele está animado com a retomada das atividades culturais presenciais e comemora o recorde de venda antecipada da estreia da nova peça do G7, A Intimidade é uma M..., no Teatro do La Salle. Foram vendidos em poucos dias 15 mil ingressos.

Franquia

O grupo formado por Rodolfo Cordón, Felipe Gracindo e Frederico Braga, que teve também a participação de Benetti Mendes, está celebrando 20 anos e 1,6 milhão de público no período.

Franquear as peças para que mais grupos em outras praças possam encená-las está no radar deles. Já começaram com a peça infantil Cidade Avião.

Brinquedos em alta

Apesar da popularidade dos jogos eletrônicos, a maioria dos brasilienses que pretende presentear as crianças em 12 de outubro deve apostar nos brinquedos tradicionais. É o que mostra levantamento da operadora TIM em sua plataforma de pesquisas com clientes. Entre os mais de 2,6 mil entrevistados no DF, 48% planejam comprar brinquedos, sendo que 15% buscarão alternativas educativas entre os itens oferecidos. Apenas 6% presentearão com videogames e outros jogos eletrônicos. Já 13% devem comprar equipamentos eletrônicos, como computadores, tablets e celulares. Os livros serão a escolha de 6% dos consumidores.

Mourão e Guedes debatendo comércio exterior

O vice-presidente Hamilton Mourão confirmou presença na 40ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), nos próximos dias 14 e 15, em formato on-line. Os ministros Paulo Guedes, de Economia, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também estão entre os palestrantes. Este ano, o tema é “Reformar para crescer.”

Reformas estruturais

“A AEB considera imprescindível a aprovação pelo Congresso Nacional de reformas estruturais da nossa economia. Elas são necessárias para o aumento da competitividade e do desenvolvimento sustentável”, afirma José Augusto de Castro, presidente da entidade.

Nos EUA, JK vira exemplo

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi apresentar a executivos de fundos e bancos de investimentos em Nova York (EUA) nesta semana propostas de parcerias. O Aeroporto Juscelino Kubitschek acabou virando assunto nas conversas. O ministro elogiou o terminal de Brasília a representantes do banco Morgan Stanley, citando-o como exemplo da qualidade e dos bons serviços prestados no país pela iniciativa privada.

Leilões de aeroportos

Foi o contraponto usado pelo ministro quando falava do leilão de 16 aeroportos na 7ª rodada de concessões aeroportuárias, prevista para o início de 2022. Na viagem aos Estados Unidos, Tarcísio busca investidores para os próximos leilões do governo federal. Em tempo: não há leilão à vista para o brasiliense Aeroporto JK, ele foi arrematado pela Inframerica em 2012 e tem contrato vigente até 2037.